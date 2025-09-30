يلتقي منتخب مصر للشباب مع نظيره منتخب نيوزيلندا، في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، المقامة في تشيلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم للشباب، رفقة كل من منتخب تشيلي صاحب الأرض، اليابان ونيوزيلندا.

موعد مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا والقنوات الناقلة لها

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا في كأس العالم للشباب، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، على أرضية ملعب خوليو بارادانوس الوطني

وسيتم إذاعة مباراة منتخب مصر تحت 20 عامًا، ضد المنتخب النيوزيلندي، عبر شاشة قناة "بي إن سبورت المفتوحة"، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للشباب.

لقاء الجريحين.. مصر ونيوزيلندا يبحثان عن أول انتصار في كأس العالم للشباب

ويتذيل منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة، بدون أي رصيد، عقب خسارته في الجولة الأولى، على يد المنتخب الياباني بهدفين دون رد، ولكن أبناء المدرب أسامة نبيه يأملون في تحقيق نتيجة إيجابية باللقاء المقبل، للحفاظ على حظوظهم في الصعود للدور المقبل.

وفي المقابل يأتي منتخب نيوزيلندا ثالثًا، بعدما خسر هو الآخر أمام المنتخب التشيلي صاحب الأرض، ولكن نجح في زيارة شباكه، حيث انتهى اللقاء بنتيجة 2-1.