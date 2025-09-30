أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، تشكيل منتخبه لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية من كأس العالم للشباب.

وتقام مباراة مصر أمام نيوزيلندا، في تمام الساعة 11 مساء، على ملعب خوليو بارادانوس الوطني، بكأس العالم.

وكان منتخب الشباب تعرض للهزيمة في الجولة الأولى من كأس العالم أمام اليابان بنتيجة (2-0).

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم للشباب، رفقة كل من منتخب تشيلي صاحب الأرض، اليابان ونيوزيلندا.

وأجرى أسامة نبيه تغييرين على تشكيل منتخب الشباب، مقارنة بمباراة اليابان الماضية، بإشراك الثنائي معتز محمد ومؤمن شريف، بدلاً من سيف سفاجا وحامد عبدالله.

تشكيل منتخب مصر للشباب أمام نيوزيلندا

حارس المرمى: أحمد وهب.

خط الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي.

خط الوسط: تيبو جابريال - سليم طلب - أحمد خالد كباكا.

خط الهجوم: محمد عبد الله - مؤمن شريف - أحمد نايل.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عبد المنعم تامر، أحمد منشاوي، سيف سفاجا، عمر معوض، محمد هيثم، حامد عبد الله، عمر خضر، عمر خالد بيبو، محمد السيد، أحمد وحيد.