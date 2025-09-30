المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

26 21
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

1 0
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

0 5
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

26 29
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 0
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

1 4
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

0 1
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تغييران.. تشكيل منتخب مصر للشباب أمام نيوزيلندا في كأس العالم

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:31 م 30/09/2025
منتخب مصر للشباب

منتخب مصر

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، تشكيل منتخبه لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية من كأس العالم للشباب.

وتقام مباراة مصر أمام نيوزيلندا، في تمام الساعة 11 مساء، على ملعب خوليو بارادانوس الوطني، بكأس العالم.

وكان منتخب الشباب تعرض للهزيمة في الجولة الأولى من كأس العالم أمام اليابان بنتيجة (2-0).

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم للشباب، رفقة كل من منتخب تشيلي صاحب الأرض، اليابان ونيوزيلندا.

وأجرى أسامة نبيه تغييرين على تشكيل منتخب الشباب، مقارنة بمباراة اليابان الماضية، بإشراك الثنائي معتز محمد ومؤمن شريف، بدلاً من سيف سفاجا وحامد عبدالله.

تشكيل منتخب مصر للشباب أمام نيوزيلندا

حارس المرمى: أحمد وهب.

خط الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي.

خط الوسط: تيبو جابريال - سليم طلب - أحمد خالد كباكا.

خط الهجوم: محمد عبد الله - مؤمن شريف - أحمد نايل.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عبد المنعم تامر، أحمد منشاوي، سيف سفاجا، عمر معوض، محمد هيثم، حامد عبد الله، عمر خضر، عمر خالد بيبو، محمد السيد، أحمد وحيد.

مباراة مصر - شباب القادمة
كأس العالم للشباب منتخب مصر للشباب نيوزيلندا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    12
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
جالاتا سراي

جالاتا سراي

1 0
ليفربول

ليفربول

49

لاعب جالاتا سراي سدد بعد تنفيذ الركلة الحرة ولكن كرته اصطدمت في الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg