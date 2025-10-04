المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد الخسارة أمام نيوزيلندا.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في كأس العالم للشباب

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:03 ص 01/10/2025
منتخب مصر للشباب

منتخب مصر للشباب

تعرض منتخب مصر للشباب للهزيمة أمام نظيره نيوزيلندا بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات كأس العالم للشباب.

والتقى منتخب مصر للشباب مع نظيره النيوزيلندي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم للشباب.

وتذيل منتخب مصر مجموعته بدون أي نقاط بعد خسارته في أول جولتين من البطولة القارية.

وسبق وتعرض منتخب مصر للهزيمة أمام نظيره الياباني في الجولة الأولى من دور المجموعات بنتيجة (2-0).

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في كأس العالم للشباب

يلتقي منتخب مصر للشباب في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العالم للشباب أمام صاحب الأرض منتخب تشيلي.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب تشيلي، فجر يوم السبت المقبل الموافق 4 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثانية فجراً.

مباراة مصر - شباب القادمة
كأس العالم للشباب منتخب مصر للشباب تشيلي نيوزيلندا

