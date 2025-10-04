تعرض منتخب مصر للشباب للهزيمة أمام نظيره نيوزيلندا بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات كأس العالم للشباب.

والتقى منتخب مصر للشباب مع نظيره النيوزيلندي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم للشباب.

وتذيل منتخب مصر مجموعته بدون أي نقاط بعد خسارته في أول جولتين من البطولة القارية.

وسبق وتعرض منتخب مصر للهزيمة أمام نظيره الياباني في الجولة الأولى من دور المجموعات بنتيجة (2-0).

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في كأس العالم للشباب

يلتقي منتخب مصر للشباب في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العالم للشباب أمام صاحب الأرض منتخب تشيلي.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب تشيلي، فجر يوم السبت المقبل الموافق 4 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثانية فجراً.