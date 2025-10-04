تلقى منتخب مصر للشباب خسارة جديدة في مرحلة المجموعات بكأس العالم المُقامة حاليًا في تشيلي 2025، لتكون هذه الهزيمة الثانية على التوالي للفريق الذي يقوده المدرب أسامة نبيه.

وكان المنتخب المصري قد بدأ مشواره المونديالي بالخسارة من نظيره الياباني بنتيجة 2-0، ثم خسارة أخرى من منتخب نيوزيلندا بنتيجة 2-1.

وأصبح ترتيب المجموعة الأولى كالتالي، بعد فوز منتخب اليابان على نظيره التشيلي بنتيجة 2-0:

منتخب اليابان (6 نقاط) .. فارق الأهداف (4)

منتخب نيوزيلندا (3 نقاط) .. فارق الأهداف (0)

منتخب تشيلي (3 نقاط).. فارق الأهداف (-1)

منتخب مصر (دون نقاط).. فارق الأهداف (-3)

الجولة الثالثة ستجمع بين منتخب مصر ونظيره التشيلي (المستضيف)، وفي المقابل، سيلعب المنتخب الياباني ضد منافسه نيوزيلندا في الساعة الثانية صباح يوم السبت المقبل.

السؤال: ماذا يحتاج منتخب مصر للشباب من أجل بلوغ دور الـ16؟

لدى المنتخب المصري فرصة من أجل احتلال المركز الثاني، لكن بشرط، وهو الفوز على منتخب تشيلي بهدفين دون رد، بجانب خسارة المنتخب النيوزيلندي بأي نتيجة من منافسه الياباني.

هنا سيرافق المنتخب المصري منافسه الياباني (المتصدر) وقتها، نظرًا للتفوق في فارق الأهداف على نظيره النيوزيلندي، والذي سيتوقف رصيده عند (3 نقاط).

ويأتي صعود منتخب مصر بعد التساوي في عدد النقاط مع نظيره النيوزيلندي والتشيلي، ثم سيتم النظر في نتائج كل فريق بينهم (الثلاثة).

وهنا كانت النتائج كالتالي:

نيوزيلندا 2-1 مصر

تشيلي 2-1 نيوزيلندا

مصر 2-0 تشيلي (النتيجة المطلوبة أو الفوز بفارق هدفين)

خسارة نيوزيلندا من اليابان بأي نتيجة

كما أن هناك فرصة للصعود في مركز الوصافة من خلال الفوز بفارق هدف واحد ولكن بنتيجة ليست أقل من (3-2)، وقتها سيكون لدى منتخب مصر 4 أهداف وعليها 4 أهداف، وهنا التفوق على منتخب نيوزيلندا والذي سيمتلك 3 أهداف وعليها 3 أهداف.

هناك سيناريو آخر قد يحدث، وهو في حال فوز منتخب مصر على نظيره تشيلي بنتيجة (2-1)، سيتم عمل قرعة للفصل وتحديد الفريق صاحب المركز الثاني.

وبخلاف سيناريو التأهل في حالة الحصول على المركز الثاني والصعود مباشرة، يمكن للمنتخب المصري التأهل كأفضل فريق ثالث، حيث يتأهل في هذه البطولة أفضل 4 فرق حصلت على المركز الثالث.

