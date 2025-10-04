المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

2 4
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

0 0
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

كأس العالم تحت 20 عاما
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

0 0
23:00
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

الدوري التركي
جالاتا سراي

جالاتا سراي

1 1
20:00
بشكتاش

بشكتاش

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
20:00
نانت

نانت

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 1
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 3
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فرصة مصر في كأس العالم للشباب.. المغرب 0-0 المكسيك.. إسبانيا 0-0 البرازيل

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:59 م 04/10/2025
مباراة البرازيل والمغرب في مونديال الشباب

مباراة البرازيل والمغرب في مونديال الشباب - صورة أرشيفية

زوار موقع يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراتي المغرب ضد المكسيك، والبرازيل أمام إسبانيا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، المقامة في تشيلي. 

أحداث المباراتين 

المغرب ضد المكسيك

بداية اللقاء

البرازيل أمام إسبانيا

بداية اللقاء

ويختتم منتخب المغرب مبارياته في لقاءات المجموعة الثالثة، بمواجهة المكسيك، بعدما ضمن التأهل للدور المقبل في الصدارة، عقب انتصاره على إسبانيا والبرازيل في أول جولتين.

ويحتل منتخب المكسيك المركز الثاني برصيد نقطتين، بينما يتساوي منتخبي البرازيل وإسبانيا في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة وحيدة.

وتراقب الجماهير المصرية مباراتي اليوم، في ظل بقاء حظوظ منتخب مصر للشباب في التأهل للدور المقبل، عقب الانتصار أمس على تشيلي بنتيجة 2-1.

ويحتاج منتخب مصر إلى عدم فوز المكسيك على المغرب، بالإضافة إلى انتصار البرازيل أو إسبانيا، أو تعادل المكسيك مع المغرب، ولكن مع تعادل البرازيل ضد إسبانيا.

وكان منتخب مصر قد احتل المركز الثالث، برصيد 3 نقاط، في المجموعة الأولى، بقيادة مدربه أسامة نبيه، بفارق البطاقات الصفراء، خلف منتخب تشيلي صاحب الأرض.

كأس العالم للشباب منتخب مصر للشباب مباراة المغرب والمكسيك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    28
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
فياريال

فياريال

48

جاء هدف ريال مدريد الأول بعد توغل من فينسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء ويراوغ الدفاع ويسدد الكرة بمهارة وتهز الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg