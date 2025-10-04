المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
منتخب مصر يودع البطولة.. ترتيب أفضل "الثوالث" في كأس العالم للشباب

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

01:34 ص 06/10/2025
مصر - منتخب مصر للشباب

منتخب مصر للشباب

ودع منتخب مصر تحت 20 عامًا، بطولة كأس العالم للشباب، المقامة في تشيلي، بشكل رسمي، عقب نتائج الجولة الأخيرة في المجموعة الخامسة، مساء أمس الأحد.

وتأكد خروج منتخب مصر من مونديال الشباب، عقب فوز منتخب فرنسا على نيو كاليدونيا بسداسية نظيفة، وانتصار جنوب أفريقيا على حساب أمريكا بنتيجة 2-1.

وبهذه النتائج تواجد المنتخب الفرنسي في المركز الثالث، ولكن برصيد 6 نقاط، ليضمن تأهله ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في مجموعتها، ويطيح بأحلام منتخب مصر.

وتتبقى مباريات المجموعة السادسة، التي ستقام فجر اليوم الإثنين، لحسم هوية المتأهل الأخير، حيث يمتلك المنتخب النيجيري الفرصة للصعود نحو الدور المقبل، حين يواجه كولومبيا فجر اليوم.

ويشير نظام البطولة لتأهل أول منتخبين من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.

وكان منتخب مصر يأمل في تعثر منافسيه، بعدما حقق الفوز على حساب تشيلي، بنتيجة 2-1، في الجولة الأخيرة، لكن فارق البطاقات الصفراء حرمه من التأهل في الوصافة.

ترتيب أفضل "الثوالث".. منتخب مصر خارج كأس العالم للشباب

وجاء ترتيب أفضل "الثوالث" قبل لقاءات المجموعة السادسة على النحو التالي:

1- فرنسا (6 نقاط)

2- كوريا الجنوبية (4 نقاط): فارق الأهداف صفر

3- إسبانيا (4 نقاط): فارق الأهداف -1

4- نيجيريا (3 نقاط): فارق الأهداف 0، وتتبقى لها مباراة

5- أستراليا (3 نقاط): فارق الأهداف -2، سجل 4 أهداف

6- مصر (3 نقاط): فارق الأهداف -2، سجل 3 أهداف

