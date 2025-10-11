المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ريمونتادا تسقط الماتادور.. كولومبيا تقصي إسبانيا من كأس العالم للشباب

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

01:19 ص 12/10/2025
احتفال نيسر فياريال مهاجم كولومبيا

احتفال نيسر فياريال مهاجم منتخب كولومبيا للشباب أمام إسبانيا

حقق منتخب كولومبيا تحت 20 عامًا فوزًا تاريخيًا على حساب نظيره إسبانيا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليطيح بكتيبة الماتادور من كأس العالم للشباب، ويتأهل للدور نصف النهائي.

هاتريك نيسر فياريال يطيح بإسبانيا من كأس العالم للشباب

وقلب منتخب كولومبيا تأخره بنتيجة 2-1 في الشوط الثاني، لانتصار ثمين بنتيجة 2-3، بفضل تألق مهاجمه نيسر فياريال، الذي أحرز "هاتريك". 

وتقدم منتخب كولومبيا في الشوط الأول بهدف نظيف، سجله نيسر فياريال في الدقيقة 38، لكن منتخب إسبانيا قلب الطاولة في بداية الشوط الثاني، بفضل هدفي رين بلعيد وجان فيرجيلي، في الدقيقتين 56 و59.

ونجح منتخب كولومبيا في إدراك التعادل بالدقيقة 64 عن طريق نيسر فياريال، قبل أن يعود المهاجم القناص ليكمل الهاتريك، ويخطف هدف التأهل في الدقيقة 89 بعد هفوة من دفاع إسبانيا.

منتخب كولومبيا ينتظر الفائز من مباراة الأرجنتين والمكسيك

وحجز منتخب كولومبيا مقعده في الدور نصف النهائي لكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، يوم الخميس المقبل، منتظرًا الفائز من مواجهة الأرجنتين والمكسيك، التي ستقام فجر اليوم.

كأس العالم للشباب منتخب كولومبيا منتخب إسبانيا

