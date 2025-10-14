قدم حمادة أنور مدير منتخب مصر للشباب اعتذارًا للجماهير بعد الخروج المُخيب من بطولة كأس العالم تحت 20 عاما.

وودع منتخب مصر للشباب من دور المجموعات في بطولة كأس العالم بعدما تلقى خسارتين أمام اليابان ونيوزيلندا والفوز على تشيلي.

وقال أنور في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "اتحاد الكرة لم يقصر معنا، وخوضنا استعدادات قوية ومباريات ودية قبل بدء بطولة العالم".

وأضاف: "اعتذر للجماهير المصرية بعد الخروج من بطولة العالم، وكنا نتمنى إسعادهم، وعندما أرى ما تفعله المغرب أشعر بالغيرة".

وأكمل: "تجربتنا في كأس العالم للشباب غير ناجحة".

وتابع: "لست السبب في خروج منتخب مصر، لائحة الاتحاد الدولي غريبة جدًا، وبشكل عام غير منطقي أن أخرج من بطولة بسبب الإنذارات، وكنا نعلم اللائحة وأخبرنا اللاعبين بها".

وعن الإنذار الذي حصل عليه أمام تشيلي، قال حمادة أنور: "كل ما حدث عندما طلبنا من الحكم مراجعة الفيديو لمشاهدة اللقطة التي اعترضنا عليها، تفاجئت أن الحكم الرابع يقول له (لا لا)، فقولت للحكم الرابع لماذا لا؟، وأقسم بالله ما حدث أكثر من ذلك".

ونجح منتخب المغرب في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب، وسيلتقي مع فرنسا، بينما تضرب الأرجنتين موعدًا مع كولومبيا.

