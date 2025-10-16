حسم منتخب المغرب تفوقه أمام نظيره فرنسا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات كأس العالم للشباب في تشيلي.

وتفوق منتخب المغرب على نظيره فرنسا، بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

المغرب في النهائي

أظهر منتخب المغرب قوته أمام فرنسا، مع الدقائق الأولى من المباراة التي تجمع بين الفريقين، حيث شكل أسود الأطلس خطورة واضحة على الديوك.

وظهرت خطورة منتخب المغرب في الدقيقة 12 من عمر المباراة، عن طريق عثمان معمة الذي أطلق تسديدة قوية لكنها مرت بجانب مرمى فرنسا.

وجاء رد منتخب فرنسا سريعًا في الدقيقة 13، حين أطلق لاعب الديوك تسديدة متقنة، نجح حارس مرمى المغرب في إبعادها ببراعة.

وتمكن منتخب المغرب من التسجيل في الدقيقة 32 من عمر المباراة، حين تكفل ياسر الزبيري بتسديد الركلة الترجيحية التي تحصل عليها الأسود، ببراعة في شباك فرنسا بعد أن اصطدمت بحارس مرمى الديوك.

حاول منتخب فرنسا تعديل النتيجة خلال الوقت المتبقي من عمر الشوط الأول، إلا أن حارس مرمى المغرب أظهر بسالته في الدفاع عن مرماه.

وبدأ منتخب فرنسا الشوط الثاني بقوة من أجل تعديل النتيجة، حتى تمكن من ذلك في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

وجاء هدف فرنسا بعد أن توغل جناح الديوك من الرواق الأيمن، قبل أن يرسل تمريرة أرضية إلى داخل منطقة الجزاء سددها لوكاس ميشيل في مرمى المغرب.

ظل التعادل الإيجابي مسيطرًا على الشوط الثاني من المباراة، حتى أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية، لتتجه المواجهة بين المغرب وفرنسا إلى الوقت الإضافي.

شهدت الأشواط الإضافية خطورة واضحة من المنتخب الفرنسي، في ظل تراجع المستوى البدني للمنتخب المغربي، إلا أن حارس أسود الأطلس دافع عن مرماه بقوة.

وتعرض رابي نزينجولا، لاعب فرنسا، للطرد، بعد أن تلقى البطاقة الصفراء الثانية، ليحصل على الكارت الأحمر وكان ذلك في الدقيقة 107.

استمر التعادل قائمًا بين الفريقين لتنتقل المباراة إلى ركلات الترجيح

منتخب المغرب (البحراوي): سجل

منتخب فرنسا (لوكاس ميشيل): سجل

منتخب المغرب (إلياس بومسعودي):سجل

منتخب فرنسا (بويوكو): أهدر

منتخب المغرب (الزبيري): سجل

منتخب فرنسا (زيدان): سجل

منتخب المغرب (الحموني): أهدر

منتخب فرنسا (برناردو):سجل

منتخب المغرب (الحداد): سجل

منتخب فرنسا (دابو): سجل

منتخب المغرب (نعيم): سجل

منتخب فرنسا (نجيسان): أهدر

وفرض منتخب المغرب نفسه على نظيره فرنسا، خلال ركلات الترجيح ليتأهل أسود الأطلس إلى نهائي كأس العالم للشباب.

مشوار منتخب المغرب

افتتح منتخب المغرب مشواره بالفوز أمام إسبانيا بثنائية، قبل أن يعبر عقبة البرازيل بهدفين مقابل هدف، قبل أن يختتم مواجهاته بدور المجموعات بالخسارة أمام المكسيك بهدف دون رد.

ونجح منتخب المغرب في تخطي نظيره الكوري الجنوبي بهدفين مقابل هدف، في دور الـ16 من كأس العالم للشباب، قبل أن يقتنص بطاقة العبور لقبل النهائي عقب تفوقه أمام الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة (3-1).

وتفوق منتخب المغرب على نظيره فرنسا، ليتأهل أسود الأطلس إلى المباراة النهائية من كأس العالم للشباب.