مواجهة عربية.. مواعيد مباريات مصر في بطولة العالم للطائرة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:11 م 11/09/2025
كرة طائرة - مصر

منتخب مصر للكرة الطائرة

يشارك منتخب مصر للرجال في بطولة العالم للكرة الطائرة المقرر إقامتها في الفلبين 2025، في الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر الجاري.

ويفتتح منتخب مصر للطائرة مشواره في البطولة بمواجهة مع منتخب إيران ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم بجواره كل من الفلبين مستضيف البطولة، وإيران وتونس.

مواعيد مباريات مصر في بطولة العالم للكرة الطائرة

14 سبتمبر

الجولة الأولى إيران Vs مصر

الساعة 8.30 صباحا

16 سبتمبر

الجولة الثانية

الفلبين Vs مصر الساعة 12.30 ظنهرا

18 سبتمبر

الجولة الثالثة

مصر Vs تونس الساعة 8.30 صباحا

وأعلن الإيطالي ماركو بونيتا مدرب منتخب مصر للكرة الطائرة القائمة النهائية للفراعنة التي ستشارك في المونديال، وكانت من أبرز المفاجأت غياب محمد عادل دولا قائد المنتخب وعبد الحليم عبو عن القائمة.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد رضا – أحمد ضياء – سيف عابد – زياد أسامة – ياسين محمد – أشرف اللقاني – أحمد سعيد – أحمد عزب – عبد الرحمن الحسيني – محمد عسران – عبد الرحمن الشحات – محمد عثمان – عبد الرحمن سعودي – محمد رمضان.

نظام التأهل:

يشارك في البطولة 32 فريق تم تقسيمهم على 8 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16.

وسيلتقي أول المجموعة الأولى التي تضم كل من مصر والفلبين وتونس وإيران مع ثاني المجموعة الثامنة والتي تضم كل من البرازيل وصربيا والتشيك والصين، في دور الـ16 من البطولة.

بينما يلتقي ثاني المجموعة الأولى مع أول المجموعة الثامنة ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

مباراة مصر القادمة
مصر تونس إيران كرة طائرة منتخب مصر للكرة الطائرة بطولة العالم للطائرة الفلبين

