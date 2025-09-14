يستهل منتخب مصر للكرة الطائرة، مشواره في منافسات بطولة العالم للرجال 2025، المقامة في الفلبين، بمواجهة منتخب إيران، اليوم الأحد.

موعد مباراة مصر وإيران في بطولة العالم للكرة الطائرة

وتنطلق مواجهة مصر مع إيران، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، عبر شاشة قناة أون سبورت1.

ومن المنتظر أن يسبق المواجهة استوديو تحليلي يقدمه إبراهيم المزين، وبحضور الثنائي عماد فاروق وعصام معوض لاعبا منتخب مصر السابقين للكرة الطائرة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى، برفقة كلا من: الفلبين، إيران وتونس.

مواجهة عربية.. مواعيد مباريات مصر في بطولة العالم للطائرة

وشهدت المجموعة ذاتها انتصار المنتخب التونسي، على حساب صاحب الأرض المنتخب الفلبيني، بثلاثة أشواط دون رد.

ويأمل منتخب مصر في تحقيق نتيجة إيجابية، بمستهل مشواره المونديالي، لتعزيز حظوظه في التأهل لدور الـ 16.

ويتولى المدرب الإيطالي ماركو بونيتا مهمة تدريب منتخب مصر، والذي سبق له تدريب منتخبي إيطاليا وبولندا للسيدات.

وتقام منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة 2025، في الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر الجاري، في دولة الفلبين.

بغياب عدة نجوم.. قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة في بطولة العالم

ويفتقد منتخب مصر للكرة الطائرة، للعديد من النجوم أصحاب الخبرة، أبرزهم: محمد عادل دولا، عبد الحليم عبو، رضا هيكل، أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام.

وضمت قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة، المشاركة في المونديال، كلا من: محمد رضا – أحمد ضياء – سيف عابد – زياد أسامة – ياسين محمد – أشرف اللقاني – أحمد سعيد – أحمد عزب – عبد الرحمن الحسيني – محمد عسران – عبد الرحمن الشحات – محمد عثمان – عبد الرحمن سعودي – محمد رمضان.