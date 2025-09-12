كهربا: اخترت رقم 74 مع القادسية الكويتي

أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي القادسية الكويتي، أنه اختار ارتداء قميص 74 مع ناديه الجديد.

وانضم كهربا إلى نادي القادسية الكويتي في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد.

أريد تخليد ذكرى شهداء الأهلي

وقال كهربا في فيديو عبر الموقع الرسمي لناديه: "اليوم ببدأ مشوار جديد مع نادي القادسية الكويتي، واخترت رقم 74، لأن هذا الرقم عزيز على قلبي، وتخليدًا لذكرى شهداء جمهور الأهلي العظيم، ستظلوا في قلوبنا طوال العمر".

وانتهت رحلة كهربا مع الاتحاد الليبي بعدما شارك في 18 مباراة بقميصه، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 وفقا لإحصائيات "ترانسفير ماركت".

وانتقل كهربا إلى الاتحاد في يناير الماضي قادما من النادي الأهلي، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بعد ذلك فعّل النادي الليبي خيار شراء المهاجم المصري.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الكويتي في سبتمبر المقبل، حيث يبدأ القادسية مشواره في المسابقة بمواجهة النصر يوم 12 من الشهر القادم.

