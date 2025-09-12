المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

1 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

كهربا: اخترت رقم 74 مع القادسية الكويتي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:37 م 12/09/2025
كهربا

كهربا

أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي القادسية الكويتي، أنه اختار ارتداء قميص 74 مع ناديه الجديد.

وانضم كهربا إلى نادي القادسية الكويتي في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد.

أريد تخليد ذكرى شهداء الأهلي

وقال كهربا في فيديو عبر الموقع الرسمي لناديه: "اليوم ببدأ مشوار جديد مع نادي القادسية الكويتي، واخترت رقم 74، لأن هذا الرقم عزيز على قلبي، وتخليدًا لذكرى شهداء جمهور الأهلي العظيم، ستظلوا في قلوبنا طوال العمر".

وانتهت رحلة كهربا مع الاتحاد الليبي بعدما شارك في 18 مباراة بقميصه، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 وفقا لإحصائيات "ترانسفير ماركت".

وانتقل كهربا إلى الاتحاد في يناير الماضي قادما من النادي الأهلي، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بعد ذلك فعّل النادي الليبي خيار شراء المهاجم المصري.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الكويتي في سبتمبر المقبل، حيث يبدأ القادسية مشواره في المسابقة بمواجهة النصر يوم 12 من الشهر القادم.

نبيل معلول يكشف ليلا كورة طبيعة إصابة كهربا

 

الأهلي القادسية كهربا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg