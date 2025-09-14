تعرض نادي إنتر ميامي الأمريكي للهزيمة على يد شارلوت، بنتيجة (3-0)، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وسجل توكلوماتي لاعب شارلوت 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 34 و47 و84 من ضربة جزاء، قاد بهم فريقه للفوز على إنتر ميامي.

وأهدر ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي، ركلة جزاء في الدقيقة 32، حيث نفذها النجم الأرجنتيني على طريقة "بانينكا"، نجح حارس شارلوت في التصدي لها.

ورفع شارلوت رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث من 30 مباراة، في القسم الشرقي من الدوري الأمريكي.

بينما توقف رصيد إنتر ميامي عند 46 نقطة من 26 مباراة في المركز الثامن في القسم الشرقي من الدوري الأمريكي.

ويتأهل أول 7 فرق في ترتيب القسمين الشرقي والغربي إلى نهائيات الدوري الأمريكي، بينما يلعب صاحبا المركزين الثامن والتاسع من القسمين ملحقا من أجل التأهل للنهائيات.