أهدر ركلة جزاء على طريقة "بانينكا".. ميسي يخسر مع إنتر ميامي أمام شارلوت

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:05 م 14/09/2025
ميسي

ميسي

تعرض نادي إنتر ميامي الأمريكي للهزيمة على يد شارلوت، بنتيجة (3-0)، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وسجل توكلوماتي لاعب شارلوت 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 34 و47 و84 من ضربة جزاء، قاد بهم فريقه للفوز على إنتر ميامي.

وأهدر ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي، ركلة جزاء في الدقيقة 32، حيث نفذها النجم الأرجنتيني على طريقة "بانينكا"، نجح حارس شارلوت في التصدي لها.

ورفع شارلوت رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث من 30 مباراة، في القسم الشرقي من الدوري الأمريكي.

بينما توقف رصيد إنتر ميامي عند 46 نقطة من 26 مباراة في المركز الثامن في القسم الشرقي من الدوري الأمريكي.

ويتأهل أول 7 فرق في ترتيب القسمين الشرقي والغربي إلى نهائيات الدوري الأمريكي، بينما يلعب صاحبا المركزين الثامن والتاسع من القسمين ملحقا من أجل التأهل للنهائيات.

ميسي إنتر ميامي الدوري الأمريكي شارلوت

