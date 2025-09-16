تين هاج يرفض فرصة العودة إلى الدوري الهولندي

رفض المدرب الهولندي إيريك تين هاج فرصة العودة لتدريب أحد الأندية في بلاده، بعد أيام من رحيله عن باير ليفركوزن الألماني.

باير ليفركوزن أعلن قبل أيام عن إقالة تين هاج، بعد أسابيع من توليه المسؤولية خلفا للإسباني تشابي ألونسو، الذي رحل لتدريب ريال مدريد الإسباني.

وبحسب صحيفة "تيليغراف" الهولندية، فإن نادي تفينتي الهولندي كان يأمل أن يتولى تين هاج منصب المدير الفني هناك.

وأشار التقرير إلى أن العرض قوبل برفض سريع من تين هاج، مدرب أياكس أمستردام الهولندي الأسبق.

ويرى تين هاج أن العودة للعمل بعد فترة قصيرة من إقالته قد تعرقل حصوله على التعويض الذي ينتظره من ليفركوزن، وتبلغ قيمته 6 ملايين يورو.

وبعد إقالته من ليفركوزن، قال تين هاج في بيان: "كان هذا القرار من باير ليفركوزن مفاجئا تماما، الانفصال عن مدرب بعد مباراتين فقط في الدوري أمر غير مسبوق".