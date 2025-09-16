المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
تين هاج يرفض فرصة العودة إلى الدوري الهولندي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:28 م 16/09/2025
تين هاج مدرب باير ليفركوزن

إيريك تين هاج

رفض المدرب الهولندي إيريك تين هاج فرصة العودة لتدريب أحد الأندية في بلاده، بعد أيام من رحيله عن باير ليفركوزن الألماني.

باير ليفركوزن أعلن قبل أيام عن إقالة تين هاج، بعد أسابيع من توليه المسؤولية خلفا للإسباني تشابي ألونسو، الذي رحل لتدريب ريال مدريد الإسباني.

وبحسب صحيفة "تيليغراف" الهولندية، فإن نادي تفينتي الهولندي كان يأمل أن يتولى تين هاج منصب المدير الفني هناك.

وأشار التقرير إلى أن العرض قوبل برفض سريع من تين هاج، مدرب أياكس أمستردام الهولندي الأسبق.

ويرى تين هاج أن العودة للعمل بعد فترة قصيرة من إقالته قد تعرقل حصوله على التعويض الذي ينتظره من ليفركوزن، وتبلغ قيمته 6 ملايين يورو.

وبعد إقالته من ليفركوزن، قال تين هاج في بيان: "كان هذا القرار من باير ليفركوزن مفاجئا تماما، الانفصال عن مدرب بعد مباراتين فقط في الدوري أمر غير مسبوق".

الدوري الهولندي باير ليفركوزن إيريك تين هاج

