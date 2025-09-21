واصل الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم فريق كولومبوس كرو الأمريكي، تسجيل الأهداف مع فريقه منذ انتقاله من الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وسجل وسام أبو علي هدفًا في تعادل كولومبوس كرو أمام تورونتو بالجولة 31 من الدوري الأمريكي.

الهدف الثالث على التوالي

ويعتبر هذا الهدف هو الثاني على التوالي لوسام أبو علي، بعدما سجل في الجولة الماضية في مرمى فريق نيويورك سيتي في لقاء حسمه كولومبوس كرو بنتيجة 5-4.

ويحتل فريق كولومبوس كرو المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة من 31 مباراة، حيث يتبقى 3 جولات على نهاية المرحلة الأولى.

صفقة تاريخية للأهلي

وانتقل وسام أبو علي إلى صفوف كولومبوس كرو في الصيف مقابل 7.5 مليون دولار، بجانب مليون دولار على شكل إضافات، بالإضافة إلى وجود بند 10% في حال إعادة بيعه مجددًا، و15% لأندية الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى، أن نظام الدوري الأمريكي يقام بنظام المجموعتين (الشرق والغرب)، حيث يتأهل أصحاب المراكز السابعة الأولى إلى مرحلة النهائيات من كل مجموعة.

الثاني تواليًا.. وسام أبو علي يسجل مجددًا مع كولومبوس كرو