رسميا.. طارق يحيى مديرًا رياضيًا لنادي أهلي بني غازي

أعلن نادي أهلي بني غازي الليبي تعيين طارق يحيى، مديرًا رياضيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة القادمة.

ورحبت الصفحة الرسمية لنادي أهلي بني غازي، بطارق يحيى المدير الرياضي الجديد للنادي، متمنية له كل التوفيق في مهمته مع نادي الشعب.

ويتولى طارق مصطفى، منصب المدير الفني لنادي أهلي بني غازي، ليكون طارق يحيى عضو مصري جديد في النادي الليبي.

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي بنغازي الليبي من كلا من:

1- أمير عبد العزيز مدربا عامًا.

2- عصام عبده مدربًا مساعدًا.

3- ونيس خير مدربًا مساعدًا.

4- محمد العقباوي مدربًا لحراس المرمى.

5- محمود عبد الرحمن محللًا للأداء.

6- جورج عدلي مخططًا للأحمال البدنية.

7- أمين فتح الباب طبيبًا للفريق.

مشوار طارق يحيى

أخر منصب لطارق يحيى مع نادي الزمالك كان مدير قطاع الناشئين قبل أن يرحل في 7 أغسطس 2023، وتولى أيضا منصب المدير الفني للفريق الأبيض في أكثر من مرة بالإضافة إلى تواجده على منصب المدير الفني لفريق سموحة وطلائع الجيش وبتروجيت.