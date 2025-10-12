استطاع فريق وي تحقيق الفوز على نظيره فريق بيراميدز (3-2)، في مباراة ودية أقيمت في إطار استعدادات الأخير، لمواجهة كأس السوبر الأفريقي.

بيراميدز سيواجه نهضة بركان المغربي، مساء يوم السبت المقبل، للمنافسة على لقب كأس السوبر الأفريقي، على ملعب الدفاع الجوي.

وكان مواجهة بيراميدز الودية ضد وي، الذي ينشط بدوري المحترفين، انطلقت بحلول الخامسة مساءً، على ملعب الدفاع الجوي.

خسارة بيراميدز

تمكن وي من التقدم مبكرًا في الدقيقة الثالثة، لينهي الشوط الأول متفوقًا على بيراميدز، بهذا الهدف.

لكن بيراميدز عاد مع بداية الشوط الثاني، وسجل هدف التعادل بتوقيع دودو الجباس بالدقيقة 52، ثم وقع إيفرتون دا سيلفا على هدف التقدم في الدقيقة 60.

إلا تقدم بيراميدز لم يستمر طويلًا، بعدما سجل وي هدفين، في الدقائق 64 و66 على التوالي، لينتهي اللقاء بخسارة السماوي (2-3).

وخاض بيراميدز مواجهة وي بهذا التشكيل:

خط الدفاع: محمود مرعي، طارق علاء، علي جبر ، أحمد توفيق.

خط الوسط: محمود دونجا، إيفرتون داسيلفا، عبد الرحمن مجدي، مصطفى زيكو، محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: دودو الجباس.

وكان بيراميدز قد تفوق على نظيره الجيش الرواندي، في منافسات دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، وتأهل لملاقاة فريق التأمين الإثيوبي، لحساب دور الـ32.

ويفقد بيراميدز خدمات بعض من لاعبيه، لتواجدهم مع المنتخبات الوطنية، مثل الكونغولي فيستون ماييلي، البوركينابي بلاتي توريه، المغربي محمد الشيبي، بالإضافة إلى المنضمين لمنتخب مصر الأول والثاني.