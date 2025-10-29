حقق فريق الشرطة بقيادة مدربه المصري مؤمن سليمان فوزًا صعبًا على الكرمة بنتيجة 1-0، اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري العراقي.

وأقيمت مباراة الشرطة ضد الكرمة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري العراقي لكرة القدم.

وسجل بسام شاكر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20 ليحسم 3 نقاط هامة لفريق الشرطة.

ورفع الشرطة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري العراقي بفارق نقطة عن ديالي المتصدر وأربيل الوصيف، وذلك قبل اكتمال منافسات الجولة.

أما الكرمة فقد توقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف عن كل من القوة الجوية السادس والكرخ السابع.

وحقق الشرطة العراقي بقيادة مؤمن سليمان 4 انتصارات في الدوري هذا الموسم، بينما خسر لقاء وحيد.

مؤمن سليمان ردًا على شائعة وفاته: "أنا في المطار وراجع بغداد"