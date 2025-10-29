المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الفوز الرابع لمؤمن سليمان.. الشرطة يهزم الكرمة في الدوري العراقي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:11 م 29/10/2025
مؤمن سليمان - الشرطة العراقي

مؤمن سليمان - الشرطة العراقي

حقق فريق الشرطة بقيادة مدربه المصري مؤمن سليمان فوزًا صعبًا على الكرمة بنتيجة 1-0، اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري العراقي.

وأقيمت مباراة الشرطة ضد الكرمة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري العراقي لكرة القدم.

وسجل بسام شاكر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20 ليحسم 3 نقاط هامة لفريق الشرطة.

ورفع الشرطة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري العراقي بفارق نقطة عن ديالي المتصدر وأربيل الوصيف، وذلك قبل اكتمال منافسات الجولة.

أما الكرمة فقد توقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف عن كل من القوة الجوية السادس والكرخ السابع.

وحقق الشرطة العراقي بقيادة مؤمن سليمان 4 انتصارات في الدوري هذا الموسم، بينما خسر لقاء وحيد.

مؤمن سليمان ردًا على شائعة وفاته: "أنا في المطار وراجع بغداد"

الدوري العراقي الشرطة العراقي مؤمن سليمان ترتيب الدوري العراقي

مباشر
بتروجت

بتروجت

1 0
الأهلي

الأهلي

45

فرصة جديدة.. عرضية من الجانب الأيمن وصلت عند بنشرقي لعبها برأسية لكنها غير دقيقة وخرجت اعلى مرمى عمر صلاح إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
