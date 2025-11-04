شارك محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب القادسية الكويتي، في تعادل فريقه مساء اليوم الثلاثاء، ضد ستره البحريني، في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

وكان كهربا قد تواجد في التشكيل الأساسي لفريقه الكويتي، قبل أن يخرج في الدقيقة 46 من زمن الشوط الثاني وشارك بدلا منه عبد الله العوضي.

المباراة التي أقيمت استاد الخليفة، شهدت بطاقة حمراء أشهرها حكم المباراة في الدقيقة 74 لفريق القادسية الكويتي لجاسم المطر، ليكمل المباراة منقوص العدد.

بدأ القادسية هذه البطولة بالخسارة من زاخو العراقي بنتيجة 3-1، قبل أن يخسر من العين الإماراتي في الجولة الثانية بنتيجة 1-0، ثم يتعادل مع ستره البحريني دون أهداف.

ويتواجد القادسية الكويتي في المركز الرابع من جدول ترتيب المسابقة الخليجية برصيد نقطة واحدة، بينما احتل ستره المركز الثالث برصيد نقطتين، أما فريق العين فيلعب حاليا مع زاخو في الجولة الثالثة أيضًا.

كهربا كان قد انتقل إلى نادي القادسية في الموسم الحالي وذلك بعد نهاية عقده مع الاتحاد الليبي.