المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

منتخب مصر تحت 17 عامًا يختتم تدريباته في الطائف استعدادًا لكأس الخليج

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:55 م 26/08/2025
منتخب تحت 17 عاما

منتخب مصر تحت 17 عامًا

اختتم منتخب مصر تحت 17 عامًا تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، في مدينة الطائف قبل المغادرة إلى أبها من أجل المشاركة في بطولة كأس الخليج.

ويسعى منتخب مصر للظهور بشكل مميز في بطولة كأس الخليج، بعد أن حل بديلًا لنظيره الإمارات، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للشباب في تشيلي نهاية سبتمبر القادم.

وخاض منتخب مصر وديتين أمام نظيره السعودي أثناء تواجده في الطائف، حيث حقق الفوز في الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وانتصر في الثانية أيضًا بأربعة أهداف مقابل هدف.

حتى النهائي.. مواعيد كأس الخليج تحت 20 عامًا بمشاركة منتخب الشباب

مجموعة منتخب مصر

أسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من كأس الخليج رفقة منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين.

وتضم المجموعة الأولى من كأس الخليج، المنتخب السعودي صاحب الضيافة رفقة الثلاثي قطر والكويت واليمن.

بتواجد 25 لاعبًا.. قائمة منتخب تحت 17 عامًا للمشاركة في كأس الخليج

قائمة منتخب مصر تحت 17 عامًا

يتواجد في قائمة منتخب مصر تحت 17 عامًا، التي ستشارك في كأس الخليج 25 لاعبًا، هم:

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبدالعزيز، فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.

 

كأس الخليج أحمد الكاس منتخب مصر تحت 17 عامًا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/friendly-matches-nations/2438/news/521471/منتخب-مصر-تحت-17-عام-ا-يختتم-تدريباته-في-الطائف-استعداد-ا-لكأس-الخليج", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "طه عبد الله", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87/295" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"منتخب مصر تحت 17 عامًا يختتم تدريباته في الطائف استعدادًا لكأس الخليج", "alternativeHeadline":"منتخب مصر تحت 17 عامًا يختتم تدريباته في الطائف", "description": "اختتم منتخب مصر تحت 17 عامًا تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، في مدينة الطائف قبل المغادرة إلى أبها من أجل المشاركة في بطولة كأس الخليج. ", "articleSection": "مباريات ودية - منتخبات", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/26/539110803-18367175293144036-2531217210472331502-n2025_8_26_17_32.webp", "keywords": "أحمد الكاس-كأس الخليج-منتخب مصر تحت 17 عامًا", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/friendly-matches-nations/2438/news/521471/منتخب-مصر-تحت-17-عام-ا-يختتم-تدريباته-في-الطائف-استعداد-ا-لكأس-الخليج", "articleBody": "اختتم منتخب مصر تحت 17 عامًا تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، في مدينة الطائف قبل المغادرة إلى أبها من أجل المشاركة في بطولة كأس الخليج.ويسعى منتخب مصر للظهور بشكل مميز في بطولة كأس الخليج، بعد أن حل بديلًا لنظيره الإمارات، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للشباب في تشيلي نهاية سبتمبر القادم.وخاض منتخب مصر وديتين أمام نظيره السعودي أثناء تواجده في الطائف، حيث حقق الفوز في الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وانتصر في الثانية أيضًا بأربعة أهداف مقابل هدف.حتى النهائي.. مواعيد كأس الخليج تحت 20 عامًا بمشاركة منتخب الشبابمجموعة منتخب مصرأسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من كأس الخليج رفقة منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين.وتضم المجموعة الأولى من كأس الخليج، المنتخب السعودي صاحب الضيافة رفقة الثلاثي قطر والكويت واليمن.بتواجد 25 لاعبًا.. قائمة منتخب تحت 17 عامًا للمشاركة في كأس الخليجقائمة منتخب مصر تحت 17 عامًايتواجد في قائمة منتخب مصر تحت 17 عامًا، التي ستشارك في كأس الخليج 25 لاعبًا، هم:حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبدالعزيز، فادي وائل.خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي.خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.&nbsp;", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/26/539110803-18367175293144036-2531217210472331502-n2025_8_26_17_32.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 26T17:55: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-26T17:54:55+03:00", "datePublished" : "2025-08-26T17:55:00+03:00" }