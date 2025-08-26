اختتم منتخب مصر تحت 17 عامًا تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، في مدينة الطائف قبل المغادرة إلى أبها من أجل المشاركة في بطولة كأس الخليج.

ويسعى منتخب مصر للظهور بشكل مميز في بطولة كأس الخليج، بعد أن حل بديلًا لنظيره الإمارات، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للشباب في تشيلي نهاية سبتمبر القادم.

وخاض منتخب مصر وديتين أمام نظيره السعودي أثناء تواجده في الطائف، حيث حقق الفوز في الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وانتصر في الثانية أيضًا بأربعة أهداف مقابل هدف.

حتى النهائي.. مواعيد كأس الخليج تحت 20 عامًا بمشاركة منتخب الشباب

مجموعة منتخب مصر

أسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من كأس الخليج رفقة منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين.

وتضم المجموعة الأولى من كأس الخليج، المنتخب السعودي صاحب الضيافة رفقة الثلاثي قطر والكويت واليمن.

بتواجد 25 لاعبًا.. قائمة منتخب تحت 17 عامًا للمشاركة في كأس الخليج

قائمة منتخب مصر تحت 17 عامًا

يتواجد في قائمة منتخب مصر تحت 17 عامًا، التي ستشارك في كأس الخليج 25 لاعبًا، هم:

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبدالعزيز، فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.