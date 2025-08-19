استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، بقيادة أحمد الكاس، على القائمة التي سيخوض بها مسابقة كأس الخليج تحت 20 عامًا، والتي تقام في مدينة أبها خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر.

وتطير بعثة منتخب مصر تحت 17 عامًا إلى السعودية، اليوم الثلاثاء، برئاسة وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد، وذلك للمشاركة في كأس الخليج.

قائمة منتخب مصر

ضمت قائمة منتخب مصر 25 لاعبًا، من أجل المشاركة في البطولة، بعد أن استقر الجهاز الفني لناشئي الفراعنة على اختياراته، والتي جاءت على النحو التالي:

- حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبدالعزيز، فادي وائل.

- خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

- خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي.

- خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.

مجموعة منتخب مصر

ويتواجد منتخب مصر، في المجموعة الثانية من كأس الخليج، رفقة منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، بينما تضم المجموعة الأولى السعودية مستضيفة البطولة مع قطر والكويت واليمن.

