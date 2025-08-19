المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بتواجد 25 لاعبًا.. قائمة منتخب تحت 17 عامًا للمشاركة في كأس الخليج

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:31 م 19/08/2025
أحمد الكاس

منتخب مصر تحت 17 عامًا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، بقيادة أحمد الكاس، على القائمة التي سيخوض بها مسابقة كأس الخليج تحت 20 عامًا، والتي تقام في مدينة أبها خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر.

وتطير بعثة منتخب مصر تحت 17 عامًا إلى السعودية، اليوم الثلاثاء، برئاسة وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد، وذلك للمشاركة في كأس الخليج.

استعدادًا لكأس الخليج.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يواصل تدريباته

قائمة منتخب مصر

ضمت قائمة منتخب مصر 25 لاعبًا، من أجل المشاركة في البطولة، بعد أن استقر الجهاز الفني لناشئي الفراعنة على اختياراته، والتي جاءت على النحو التالي:

- حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبدالعزيز، فادي وائل.

- خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

- خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي.

- خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.

بلال عطية وحمزة عبدالكريم يقودان قائمة منتخب مصر للناشئين في كأس الخليج

مجموعة منتخب مصر

ويتواجد منتخب مصر، في المجموعة الثانية من كأس الخليج، رفقة منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، بينما تضم المجموعة الأولى السعودية مستضيفة البطولة مع قطر والكويت واليمن.

 آخر المتأهلين.. مصر إلى كأس العالم تحت 17 عاما على حساب أنجولا (فيديو)

 

كأس الخليج أحمد الكاس منتخب مصر تحت 17 عامًا

