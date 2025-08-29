استهل منتخب مصر تحت 17 عامًا مشواره في بطولة كأس الخليج للشباب (تحت 20 عامًا)، المقامة في مدينة أبها السعودية، بخسارة أمام نظيره العماني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

مصر تخسر في الجولة الافتتاحية لكأس الخليج للشباب

وبهذه النتيجة، فقد "الفراعنة الصغار" أول ثلاث نقاط لهم في البطولة، ليتعقد موقفهم مبكرًا في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين.

وينتظر المنتخب المصري مواجهتان قويتان أمام العراق ثم البحرين في الجولتين المقبلتين، حيث يسعى الفريق لتعويض خسارته الأولى وإنعاش آماله في بلوغ الدور نصف النهائي، رغم البداية المخيبة.

وتشهد المجموعة الأولى من البطولة وجود البلد المستضيف السعودية إلى جانب منتخبات قطر والكويت واليمن، في سباق قوي نحو حصد بطاقة التأهل.