كلام فى الكورة
منتخب مصر تحت 17 عامًا يخسر أمام عمان في افتتاح مشواره بكأس الخليج للشباب

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:48 م 29/08/2025
منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة

منتخب مصر تحت 17 عامًا

استهل منتخب مصر تحت 17 عامًا مشواره في بطولة كأس الخليج للشباب (تحت 20 عامًا)، المقامة في مدينة أبها السعودية، بخسارة أمام نظيره العماني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

مصر تخسر في الجولة الافتتاحية لكأس الخليج للشباب

وبهذه النتيجة، فقد "الفراعنة الصغار" أول ثلاث نقاط لهم في البطولة، ليتعقد موقفهم مبكرًا في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين.

وينتظر المنتخب المصري مواجهتان قويتان أمام العراق ثم البحرين في الجولتين المقبلتين، حيث يسعى الفريق لتعويض خسارته الأولى وإنعاش آماله في بلوغ الدور نصف النهائي، رغم البداية المخيبة.

وتشهد المجموعة الأولى من البطولة وجود البلد المستضيف السعودية إلى جانب منتخبات قطر والكويت واليمن، في سباق قوي نحو حصد بطاقة التأهل.

الكويت العراق السعودية اليمن البحرين قطر أبها البطولة العربية كأس الخليج للشباب مصر تحت 17 سلطنة عمان

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

