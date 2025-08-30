حصد المنتخب المغربي لقب كأس أمم أفريقيا للمحليين "شان 2024"، عقب فوزه على منتخب مدغشقر بنتيجة (3-2)، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم السبت، بالبطولة التي استضافتها دول كينيا وتنزانيا وأوغندا.

تتويج ثالث لأسود الأطلس

بهذا التتويج، رفع "أسود الأطلس" رصيدهم إلى ثلاثة ألقاب في تاريخ البطولة، بعدما سبق لهم الفوز في نسختي 2018 و2020، فيما حُرم منتخب مدغشقر من تحقيق إنجازه الأول.

تفاصيل مباراة مدغشقر ضد المغرب

افتتح منتخب مدغشقر التسجيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة عبر كالفن مانيهانتسوا، لكن يوسف مهري أدرك التعادل للمغرب في الدقيقة 27، قبل أن يضيف أسامة المليوي الهدف الثاني عند الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب مدغشقر محاولاته ونجح في إدراك التعادل بواسطة توكي نيانا في الدقيقة 68، غير أن الكلمة الأخيرة كانت للمغرب، حيث عاد أسامة المليوي ليسجل هدف الحسم في الدقيقة 80، مانحًا منتخب بلاده اللقب الثالث في تاريخه.