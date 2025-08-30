المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
المغرب تتوج بلقب أمم أفريقيا للمحليين بعد الفوز على مدغشقر

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:56 م 30/08/2025
منتخب المغرب للمحليين

المنتخب المغربي يحصد لقب كأس أمم أفريقيا للمحليين

حصد المنتخب المغربي لقب كأس أمم أفريقيا للمحليين "شان 2024"، عقب فوزه على منتخب مدغشقر بنتيجة (3-2)، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم السبت، بالبطولة التي استضافتها دول كينيا وتنزانيا وأوغندا.

تتويج ثالث لأسود الأطلس

بهذا التتويج، رفع "أسود الأطلس" رصيدهم إلى ثلاثة ألقاب في تاريخ البطولة، بعدما سبق لهم الفوز في نسختي 2018 و2020، فيما حُرم منتخب مدغشقر من تحقيق إنجازه الأول.

تفاصيل مباراة مدغشقر ضد المغرب

افتتح منتخب مدغشقر التسجيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة عبر كالفن مانيهانتسوا، لكن يوسف مهري أدرك التعادل للمغرب في الدقيقة 27، قبل أن يضيف أسامة المليوي الهدف الثاني عند الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب مدغشقر محاولاته ونجح في إدراك التعادل بواسطة توكي نيانا في الدقيقة 68، غير أن الكلمة الأخيرة كانت للمغرب، حيث عاد أسامة المليوي ليسجل هدف الحسم في الدقيقة 80، مانحًا منتخب بلاده اللقب الثالث في تاريخه.

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم اضغط هنا

المغرب مدغشقر أمم أفريقيا للمحليين شان 2024 أسامة المليوي يوسف مهري مدغشقر ضد المغرب كالفن مانيهانتسوا

