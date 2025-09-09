المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

1 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

ثلاثية لطولان.. منتخب مصر الثاني يهزم تونس وديًا استعدادًا لكأس العرب

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:58 م 09/09/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني - صورة أرشيفية

حقق منتخب مصر الثاني الفوز مساء اليوم الثلاثاء، ضد منتخب تونس بنتيجة 3-0، في اللقاء الودي الذي أقيم على استاد هيئة قناة السويس، ضمن الاستعدادات لكأس العرب 2025.

الفوز الودي الثاني

وبادر منتخب مصر بالتسجيل عن طريق يحيى زكريا في الدقيقة السادسة، بعد كرة مرتدة من الدفاع وصلت ليحيى زكريا وسددها ببراعة من خارج منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك.

قبل أن يضيف الفراعنة الهدف الثاني عن طريق مصطفى سعد في الدقيقة 18، بعد كرة عرضية من حسين الشحات ويفشل دفاع تونس في التصدي لها واستغلها مصطفى سعد وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن المرمى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر على تونس بثنائية نظيفة، ومع بداية الشوط الثاني حرص حلمي طولان على إجراء عدة تعديلات، ليسجل بعدها ميدو جابر الهدف الثالث في الدقيقة 65 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وسكنت الشباك.

للتعرف على ما حدث في المباراة بالتفصيل اضغط هنا

كأس العرب 2025

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويضم منتخب مصر الثاني مجموعة من اللاعبين المحليين، بجانب الثنائي المحترف في الإمارات وقطر وهما محمد النني وأكرم توفيق على الترتيب.

وكانت قرعة كأس العرب أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بكأس العرب التي تضم كلًا من الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

وسبق والتقى منتخب مصر المشارك في كأس العرب مع تونس قبل 3 أيام وانتصر عليه وديا بهدف سجله محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء.

تونس حلمي طولان كأس العرب منتخب مصر الثاني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg