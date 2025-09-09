حقق منتخب مصر الثاني الفوز مساء اليوم الثلاثاء، ضد منتخب تونس بنتيجة 3-0، في اللقاء الودي الذي أقيم على استاد هيئة قناة السويس، ضمن الاستعدادات لكأس العرب 2025.

الفوز الودي الثاني

وبادر منتخب مصر بالتسجيل عن طريق يحيى زكريا في الدقيقة السادسة، بعد كرة مرتدة من الدفاع وصلت ليحيى زكريا وسددها ببراعة من خارج منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك.

قبل أن يضيف الفراعنة الهدف الثاني عن طريق مصطفى سعد في الدقيقة 18، بعد كرة عرضية من حسين الشحات ويفشل دفاع تونس في التصدي لها واستغلها مصطفى سعد وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن المرمى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر على تونس بثنائية نظيفة، ومع بداية الشوط الثاني حرص حلمي طولان على إجراء عدة تعديلات، ليسجل بعدها ميدو جابر الهدف الثالث في الدقيقة 65 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وسكنت الشباك.

كأس العرب 2025

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويضم منتخب مصر الثاني مجموعة من اللاعبين المحليين، بجانب الثنائي المحترف في الإمارات وقطر وهما محمد النني وأكرم توفيق على الترتيب.

وكانت قرعة كأس العرب أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بكأس العرب التي تضم كلًا من الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

وسبق والتقى منتخب مصر المشارك في كأس العرب مع تونس قبل 3 أيام وانتصر عليه وديا بهدف سجله محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء.