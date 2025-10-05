تلقى كريم حسنين لاعب خط وسط نادي BSK 1933 النمساوي، استدعاءً رسميًا من أجل الانضمام، لصفوف منتخب مصر تحت 18 عامًا، الذي يتولى تدريبه وائل رياض "شيتوس".

وكتبت صفحة النادي الرسمية على إنستجرام: تم استدعاء موهبتنا كريم حسنين البالغ من العمر 18 عامًا للمنتخب المصري".

وأضافت: "فخورين بك بشكل لا يصدق يا كريم، استمر في العمل الجيد واستمتع بكل ثانية بقميص مصر".

كريم حسنين كان قد انضم سابقا لمنتخب الشباب أيضًا، تحت قيادة البرازيلي ميكالي، ونال إشادة الجهاز الفني حينها.

وعلم يلا كورة أن هناك تنسيقًا يتم بين لجنة المحترفين باتحاد الكرة المصري، والجهاز الفني لمنتخبات مصر، لاستدعاء عدد من المحترفين خلال المرحلة الحالية.