المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

منتخب مصر تحت 18 سنة يستدعي كريم حسنين المحترف بالنمسا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:28 ص 05/10/2025
كريم حسنين

كريم حسنين المحترف المصري بالنمسا

تلقى كريم حسنين لاعب خط وسط نادي BSK 1933 النمساوي، استدعاءً رسميًا من أجل الانضمام، لصفوف منتخب مصر تحت 18 عامًا، الذي يتولى تدريبه وائل رياض "شيتوس". 

وكتبت صفحة النادي الرسمية على إنستجرام: تم استدعاء موهبتنا كريم حسنين البالغ من العمر 18 عامًا للمنتخب المصري". 

وأضافت: "فخورين بك بشكل لا يصدق يا كريم، استمر في العمل الجيد واستمتع بكل ثانية بقميص مصر". 

كريم حسنين كان قد انضم سابقا لمنتخب الشباب أيضًا، تحت قيادة البرازيلي ميكالي، ونال إشادة الجهاز الفني حينها. 

وعلم يلا كورة أن هناك تنسيقًا يتم بين لجنة المحترفين باتحاد الكرة المصري، والجهاز الفني لمنتخبات مصر، لاستدعاء عدد من المحترفين خلال المرحلة الحالية.

وائل رياض كريم حسنين منتخب مصر تحت 18 عامًا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg