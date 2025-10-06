مدرب ويلز: منظمو مباريات الملاكمة لن يلعبوا ضد إنجلترا

تحدث كريج بيلمي، المدير الفني لمنتخب ويلز، عن المواجهة الودية ضد نظيره منتخب إنجلترا، والقائمة التي أعلن عنها توماس توخيل المدير الفني.

توماس توخيل كان قد أعلن قائمة منتخب إنجلترا، لمباراة ويلز الودية الخميس المقبل، ثم مواجهة لاتفيا الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2026.

تصريحات مدرب ويلز

وقال كريد في تصريحات نقلتها صحيفة "BBC": "عمق تشكيلة منتخب إنجلترا مثير للإعجاب، لدرجة أن أحد منظمي مباريات الملاكمة لن يضعهم في مواجهة ويلز".

أضاف: "إنجلترا لديها فريق مثير للسخرية، مثل فرنسا، لا نعتمد على القيم، لكن الحقيقة البسيطة هي أنهم لا يمتلكون فريقًا واحدًا فقط، لديهم فريقان، وثلاثة، وأربعة، وفرنسا ومنتخبات أخرى بنفس المستوى، إنجلترا لديها العديد من اللاعبين الرائعين، وهذه هي الحقيقة".

واصل: "توخيل مدرب لا يصدق، سجله مثبت، لدي بعض الأفكار، لأنني أعرف أشخاصًا انضموا إلى النادي الذي تركه، ولدي فكرة عن كيفية عمله، وهذا مثير للإعجاب للغاية".

واختتم تصريحاته: "مهاراته التكتيكية عالية المستوى، وكنت أرغب في مواجهته، لأرى كيف سأتكيف معه، لأنه سيفعل، سأتعلم من ذلك، أتمنى الوصول إلى هذا المستوى".