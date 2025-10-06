المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
السعودية - شباب

السعودية - شباب

1 1
02:00
النرويج - شباب

النرويج - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

1 1
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

مدرب ويلز: منظمو مباريات الملاكمة لن يلعبوا ضد إنجلترا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:54 م 06/10/2025
إنجلترا

منتخب إنجلترا

تحدث كريج بيلمي، المدير الفني لمنتخب ويلز، عن المواجهة الودية ضد نظيره منتخب إنجلترا، والقائمة التي أعلن عنها توماس توخيل المدير الفني.

توماس توخيل كان قد أعلن قائمة منتخب إنجلترا، لمباراة ويلز الودية الخميس المقبل، ثم مواجهة لاتفيا الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2026.

عودة ساكا وغياب بيلينجهام.. قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتي ويلز ولاتفيا

تصريحات مدرب ويلز

وقال كريد في تصريحات نقلتها صحيفة "BBC": "عمق تشكيلة منتخب إنجلترا مثير للإعجاب، لدرجة أن أحد منظمي مباريات الملاكمة لن يضعهم في مواجهة ويلز".

أضاف: "إنجلترا لديها فريق مثير للسخرية، مثل فرنسا، لا نعتمد على القيم، لكن الحقيقة البسيطة هي أنهم لا يمتلكون فريقًا واحدًا فقط، لديهم فريقان، وثلاثة، وأربعة، وفرنسا ومنتخبات أخرى بنفس المستوى، إنجلترا لديها العديد من اللاعبين الرائعين، وهذه هي الحقيقة".

واصل: "توخيل مدرب لا يصدق، سجله مثبت، لدي بعض الأفكار، لأنني أعرف أشخاصًا انضموا إلى النادي الذي تركه، ولدي فكرة عن كيفية عمله، وهذا مثير للإعجاب للغاية".

واختتم تصريحاته: "مهاراته التكتيكية عالية المستوى، وكنت أرغب في مواجهته، لأرى كيف سأتكيف معه، لأنه سيفعل، سأتعلم من ذلك، أتمنى الوصول إلى هذا المستوى".

إنجلترا
إنجلترا
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم كأس العالم منتخب إنجلترا جود بيلينجهام منتخب ويلز جاك جريليش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg