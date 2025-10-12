بدت شهية اللاعبين مفتوحة في بداية الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر الثاني أمام البحرين، بإحراز هدفين في دقيقتين.

ويلتقي المنتخب المصري والبحريني في مباراة جارية بينهما على ملعب البشير في مدينة المحمدية المغربية وديًا، ضمن استعداداتهما لمنافسات كأس العرب 2025.

هدفان في دقيقتين لمنتخب مصر

أنهى منتخب مصر الشوط الأول بالتعادل (0-0) مع البحرين.

ومع بداية الشوط الثاني، تقدم المنتخب المصري في الدقيقة 48 بفضل تسديدة قوية لعمرو السولية من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن حارس البحرين من التصدي لها.

وفي الدقيقة 50، أضاف ميدو جابر هدفًا مصريًا ثانيًا من تسديدة صوبها من داخل منطقة جزاء البحرين.

يشار إلى أن منتخب مصر الثاني يواجه المنتخب البحريني الأول، إذ يظهر الأخير بالعناصر الأساسية التي أحرجت المغرب على أرضه قبل أيام، في مباراة ودية أخرى.

وفرض المنتخب البحريني التعادل السلبي على المغرب في الوقت الأصلي قبل أن يستقبل هدفًا في الدقائق الـ+90 أمام المغرب.

ومن المنتظر أن يشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب، ديسمبر المقبل، فيما أسفرت القرعة في وقت سابق عن وقوع فريق حلمي طولان ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات والفائز بين الكويت وموريتانيا.

