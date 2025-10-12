المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

0 0
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

4 0
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

1 0
21:45
اليونان

اليونان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

29 12
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

0 0
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

0 0
22:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

2 3
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

0 0
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

2 1
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

4 0
19:00
فنلندا

فنلندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

الشهية مفتوحة.. منتخب مصر الثاني يسجل هدفين في دقيقتين أمام البحرين

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:26 م 12/10/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني

بدت شهية اللاعبين مفتوحة في بداية الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر الثاني أمام البحرين، بإحراز هدفين في دقيقتين.

ويلتقي المنتخب المصري والبحريني في مباراة جارية بينهما على ملعب البشير في مدينة المحمدية المغربية وديًا، ضمن استعداداتهما لمنافسات كأس العرب 2025.

هدفان في دقيقتين لمنتخب مصر

أنهى منتخب مصر الشوط الأول بالتعادل (0-0) مع البحرين.

ومع بداية الشوط الثاني، تقدم المنتخب المصري في الدقيقة 48 بفضل تسديدة قوية لعمرو السولية من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن حارس البحرين من التصدي لها.

وفي الدقيقة 50، أضاف ميدو جابر هدفًا مصريًا ثانيًا من تسديدة صوبها من داخل منطقة جزاء البحرين.

يشار إلى أن منتخب مصر الثاني يواجه المنتخب البحريني الأول، إذ يظهر الأخير بالعناصر الأساسية التي أحرجت المغرب على أرضه قبل أيام، في مباراة ودية أخرى.

وفرض المنتخب البحريني التعادل السلبي على المغرب في الوقت الأصلي قبل أن يستقبل هدفًا في الدقائق الـ+90 أمام المغرب.

ومن المنتظر أن يشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب، ديسمبر المقبل، فيما أسفرت القرعة في وقت سابق عن وقوع فريق حلمي طولان ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات والفائز بين الكويت وموريتانيا.

البحرين منتخب مصر الثاني

