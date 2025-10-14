فشل منتخب البرازيل في الحفاظ على تقدمه 0-2 على مضيفه منتخب اليابان، ليخسر أمامه 2-3 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء.

والتقى المنتخب البرازيلي مع نظيره الياباني، ضمن استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام صيف العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتقدم المنتخب البرازيلي في الشوط الأول بهدفين نظيفين حملا توقيع باولو هينريكو وجابرييل مارتينيلي في الدقيقتين 26 و32 على الترتيب.

وانتفض المنتخب الياباني في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله 3 أهداف في غضون 19 دقيقة فقط.

وسجل تاكومي مينامينو وكايتو ناكامورا الهدفين الأول والثاني لمنتخب اليابان في الدقيقتين 52 و62 على الترتيب، فيما أضاف أياسي يويدا الهدف الثالث في الدقيقة 71.

وتأهل منتخب البرازيل للمونديال الذي لم يسبق أن غاب عنه، بعدما حل في المركز الخامس بتصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول".

فيما يتواجد المنتخب الياباني في البطولة للمرة الثامنة على التوالي، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية، حيث كان أول الصاعدين للمسابقة، بعد الدول المضيفة الثلاثة.