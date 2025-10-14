المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

- -
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

بعد تأخره بهدفين.. منتخب اليابان يهزم البرازيل بثلاثية وديا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:33 م 14/10/2025
البرازيل اليابان

من مباراة البرازيل اليابان

فشل منتخب البرازيل في الحفاظ على تقدمه 0-2 على مضيفه منتخب اليابان، ليخسر أمامه 2-3 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء.

والتقى المنتخب البرازيلي مع نظيره الياباني، ضمن استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام صيف العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتقدم المنتخب البرازيلي في الشوط الأول بهدفين نظيفين حملا توقيع باولو هينريكو وجابرييل مارتينيلي في الدقيقتين 26 و32 على الترتيب.

وانتفض المنتخب الياباني في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله 3 أهداف في غضون 19 دقيقة فقط.

وسجل تاكومي مينامينو وكايتو ناكامورا الهدفين الأول والثاني لمنتخب اليابان في الدقيقتين 52 و62 على الترتيب، فيما أضاف أياسي يويدا الهدف الثالث في الدقيقة 71.

وتأهل منتخب البرازيل للمونديال الذي لم يسبق أن غاب عنه، بعدما حل في المركز الخامس بتصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول".

فيما يتواجد المنتخب الياباني في البطولة للمرة الثامنة على التوالي، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية، حيث كان أول الصاعدين للمسابقة، بعد الدول المضيفة الثلاثة.

 

كأس العالم منتخب اليابان منتخب البرازيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg