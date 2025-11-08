عاد أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز، للتواجد في قائمة منتخب مصر الأول، بعدما تألق مع السماوي خلال الفترة الأخيرة، على مستوى كل البطولات التي لعبها.

منتخب مصر الأول يستعد للمشاركة في بطولة ودية دولية بالإمارات، خلال فترة التوقف الدولي 10 - 18 نوفمبر الجاري، التي ستضم منتخبات أوزبكستان وكاب فيردي وإيران.

تألق الشناوي

وتألق أحمد الشناوي مع بيراميدز على مستوى كل البطولات، حيث إنه على مدار 16 مباراة، لم يستقبل سوى 7 أهداف.

كما تمكن حارس بيراميدز من الخروج بشباكه نظيفة في 11 مباراة، ليقود بيراميدز في التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي وكأس القارات الثلاثة (أفريقيا-آسيا-الهادئ) ضمن سلسلة كأس إنتركونتيننتال 2025.

مفارقة رقم قميص المنتخب

بينما هناك مفارقة تتعلق برقم القميص، عندما يتواجد أحمد الشناوي في منتخب مصر، ترجعت إلى معسكر الفراعنة في سبتمبر 2022، عندما ترددت أنباء عن رغبة حارس بيراميدز في ارتداء رقم 1، الذي كان بالفعل يرتديه محمد الشناوي، ليعود الأخير لحمل رقمه السابق مع الفراعنة "16".

أحمد الشناوي عندما انضم للفراعنة في سبتمبر 2022، كان هذا التواجد الأول منذ أمم أفريقيا 2019، وبالفعل وقتها انتهى الأمر بعودة محمد الشناوي لرقم "16"، بينما استعاد حارس بيراميدز رقم "1".

وبمرور الوقت، أصبح كلما ينضم أحمد الشناوي لقائمة منتخب مصر، يرتدي محمد الشناوي رقم "16" فيما يذهب رقم "1" إلى حارس بيراميدز، خاصة وأن الأخير انضم منذ نوفمبر 2023 في أكثر من مناسبة حتى أمم أفريقيا الأخيرة، عندما كان روي فيتوريا مديرًا فنيًا لمنتخب مصر.

ويعد هذا الاستدعاء الأول من جانب جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم، لأحمد الشناوي، والذي قد يصاحبه بالتبعية أسوة بما حدث على مدار السنوات الماضية، استعادته لرقم "1"، على أن يرتدي محمد الشناوي القميص رقم "16".

وبالنظر إلى المشاركات الدولية للحارسين، كان الظهور الأول لأحمد الشناوي في موسم 11-12، وارتدى مع المنتخب رقم 23 ثم 16 قبل أن يستقر على رقم 1.

بينما محمد الشناوي كان الظهور الأول له، في موسم 15-16، وبدأ برقم 23 ثم 16، مع ارتداء "1" على فترات، وتحديدًا بالتزامن مع عدم استدعاء أحمد الشناوي.

ويلتقي منتخب مصر مع أوزربكستان، يوم 14 نوفمبر الجاري، وحال فوزه سيلتقي مع المتأهل من مباراة إيران وكاب فيردي، يوم 18، بينما إذا خسر سيواجه المنتخب الآخر يوم 17 من الشهر نفسه.

