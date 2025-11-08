أعرب ناصر ماهر، نجم خط وسط نادي الزمالك، عن استيائه الشديد، بسبب عدم التواجد ضمن قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وأعلن حسام حسن، مدرب المنتخب الوطني، عن قائمة معسكر نوفمبر، الذي ينطلق في الفترة من 10 إلى 18 من الشهر الجاري بالإمارات.

ويخوض الفراعنة دورة ودية في الإمارات، خلال فترة التوقف الدولي بمشاركة 4 منتخبات، هي: "مصر، أوزبكستان، إيران، وكاب فيردي".

قائمة منتخب مصر لمعسكر الإمارات

وجاءت القائمة كالتالي: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة.

وضمت القائمة أيضًا: محمد إسماعيل، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمد شحاته، محمود صابر، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل،

وتواجد كذلك: مروان عثمان، عمر مرموش، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الحفيظ زلاكة، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، مصطفى محمد.

تعليق ناري من ناصر ماهر

كتب ناصر ماهر، عبر حسابه على منصة "إنستجرام": "أنا آسف إني بنزل الكلام ده، لأنه مش طبعي خالص، بس بصراحة الوضع محبط جدا بالنسبة لي بسبب قائمة منتخب مصر".

وتابع نجم الزمالك: "بكل صدق، أنا شايف إني أستحق أكون متواجد على الأقل ضمن المنتخب، خصوصا إن الموضوع واضح إنه مش فني خالص".

وأضاف ناصر: "كل النقاد والمحللين والصحفيين والجماهير المصرية حتى الناس العادية بيتكلموا كويس جدا عن أدائي في الفترة الأخيرة".

وواصل: "بصراحة، اللي حصل ظلم ظلم كبير جدًا، وده مالوش علاقة بالكورة، المجهود اللي بذلته كله يروح كده على الفاضي".

وأتم: "أحلامي تضيع بكل سهولة كأنها حاجة عادية، رغم إني عملت كل اللي المفروض أعمله، بجد حرام، اللي بيحصل ده يحبط أي جبل".

بالأرقام.. هل استحق ناصر ماهر الاستبعاد؟

بالنظر إلى أرقام ناصر ماهر مع الزمالك خلال الموسم الحالي 2025-2026 نجد أنه خاض 14 مباراة بجميع البطولات الرسمية.

وتواجد ماهر ضمن مباريات الزمالك في بطولات الدوري المصري، كأس الكونفدرالية الأفريقية، والسوبر المحلي، بإجمالي (985 دقيقة لعب).

وساهم نجم الوسط المهاجم في تسجيل 5 أهداف مع الفارس الأبيض، بتسجيل 4 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة وحيدة.

تألق لافت أمام بيراميدز في السوبر

نال ناصر ماهر جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك ضد بيراميدز، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

وكان ناصر ماهر أحد أبرز لاعبي الفريق الأبيض، خلال معظم أوقات المباراة ضد بيراميدز، وقد أحرز ركلة جزاء ناجحة.

وجاءت أرقام ناصر ماهر في نصف النهائي كما يلي:

سدد مرة واحدة.

تمريرة مفتاحية واحدة.

مرر الكرة 20 مرة (بدقة 87%).

دقة تمريراته في نصف ملعب بيراميدز 100%.

كرات طولية صحيحة 1 من 3.

مراوغات ناجحة 1 من 3.

فاز بـ 8 من 12 مواجهة أرضية.

استرد الكرة 8 مرات.