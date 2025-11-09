كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، سبب خروج أكثر من لاعب عن معسكر منتخبنا الوطني القادم.

ومن المقرر أن يقيم منتخب مصر معسكره القادم في الإمارات خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري.

إبراهيم حسن يكشف سبب غياب 4 لاعبين

وأشار إبراهيم حسن في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لاتحاد الكرة، إلى أن خروج الرباعي محمد عبد المنعم، مصطفى فتحي، أحمد عيد وعمرو الجزار جاء بسبب الإصابة التي لحقت بهم جميعًا.

ويشارك منتخب مصر في بطولة الإمارات الودية التي تستضيفها خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر بمدينة دبي، ضمن تحضيراته لمنافسات كأس أمم أفريقيا في نهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن يبدأ معسكر منتخب مصر غدا الإثنين، استعدادا لمواجهة أوزبكستان وديًا يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد، على أن يواجه الفائز من المباراة الفائز من لقاء كاب فيردي وإيران يوم 18 نوفمبر.

ومن المقرر أن يصل مساء اليوم الأحد، باقي أفراد الجهاز وعدد من اللاعبين المختارين لمعسكر نوفمبر، إلى الإمارات وتحديدا مدينة العين في السابعة مساءً، كما سينضم اللاعبون المختارون من فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا غدا الإثنين، بعد نهاية بطولة السوبر المصري.

قائمة منتخب مصر

وشهدت قائمة منتخب مصر عودة أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، من جديد بعد غياب طويل ليظهر للمرة الأولى مع الفراعنة منذ تولي حسام حسن المهمة الفنية، ضمن رباعي حراسة المرمى، رفقة محمد الشناوي ومصطفى شوبير ثنائي الأهلي، ومحمد صبحي حامي عرين الزمالك.

