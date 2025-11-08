المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأخبار

عودة أحمد الشناوي.. قائمة منتخب مصر لبطولة دبي الودية

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:12 م 08/11/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، عن قائمة الفراعنة المختارة لمعسكر شهر نوفمبر، والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 10 إلى 18 بالإمارات.

ويشارك منتخب مصر في بطولة الإمارات الودية التي تستضيفها خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر بمدينة دبي، ضمن تحضيراته لمنافسات كأس أمم أفريقيا في نهاية العام الجاري.

قائمة منتخب مصر

شهدت قائمة منتخب مصر عودة أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، من جديد بعد غياب طويل ليظهر للمرة الأولى مع الفراعنة منذ تولي حسام حسن المهمة الفنية، ضمن رباعي حراسة المرمى، رفقة محمد الشناوي ومصطفى شوبير ثنائي الأهلي، ومحمد صبحي حامي عرين الزمالك.

وظهرت وجوه جديد لم يسبق لها التواجد في منتخب مصر رفقة حسام حسن، هي محمد إسماعيل وأحمد فتوح ثنائي الزمالك، إلى جانب مروان عثمان لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى صلاح محسن مهاجم المصري.

وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد حمدي - أحمد فتوح - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - مهند لاشين - محمد شحاته - محمود صابر - محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل - مروان عثمان - عمر مرموش
أحمد سيد زيزو - محمود عبد الحفيظ زلاكة.

خط الهجوم: محمد صلاح - أسامه فيصل - صلاح محسن - مصطفي محمد.

 

منتخب مصر حسام حسن أحمد الشناوي معسكر منتخب مصر معسكر نوفمبر

