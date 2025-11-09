كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول، سبب إعلان قائمة منتخبنا الوطني لمعسكر شهر نوفمبر يوم 8 نوفمبر الجاري، أي قبل انطلاقه بـ48 ساعة.

ومن المقرر أن يقيم منتخب مصر معسكره القادم في الإمارات خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري.

ويشارك منتخب مصر في بطولة الإمارات الودية التي تستضيفها خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر بمدينة دبي، ضمن تحضيراته لمنافسات كأس أمم أفريقيا في نهاية العام الجاري.

ويبدأ معسكر منتخب مصر غدا الإثنين، استعدادا لمواجهة أوزبكستان وديًا يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد، على أن يواجه الفائز من المباراة الفائز من لقاء كاب فيردي وإيران يوم 18 نوفمبر.

وأشار إبراهيم حسن في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة، إلى أن الأسباب التي دفعت منتخب مصر للإعلان عن القائمة في وقت مبكر كالتالي:

1- "وجود لاعبين في مصر في أندية أخرى بخلاف الأندية الأربعة المشاركة في السوبر المصري، كان يجب الإعلان والكشف عن أسمائهم وإخطار أنديتهم من أجل إنهاء تصاريح السفر والحجوزات الخاصة بالطيران والقرار الوزاري".

2- "مطالبة الشركة المنظمة للمباراة بقوائم اللاعبين قبل التوقف الدولي بفترة لا تقل عن أسبوع ولكننا طلبنا تأجيلها بعد مباريات يوم 6 نوفمبر في السوبر، وأرسلناها يوم 8 أي قبل المعسكر بـ48 ساعة، خاصة وأن الشركة كانت ترغب في عمل إعلان تقديمي عن قوائم اللاعبين المتواجدين في البطولة".

3- "المنتخبات الثلاث المشاركة معنا في البطولة أرسلوا قوائمهم منذ فترة وارتباط لاعبيهم بمباريات مهمة أيضا مع أنديتهم".

4- "تم الإعلان عن الأسماء بناءً على طلب الأندية المشاركة في السوبر لمعرفة اللاعبين العائدين معهم للقاهرة وإنهاء الحجوزات الخاصة بسفرهم، خاصة أنهم سيعودون في اليوم التالي مباشرة من انتهاء بطولة السوبر".

5- "في حالة الإعلان عن أسماء اللاعبين بعد السوبر كان سيصل هؤلاء اللاعبين المتواجدين في القاهرة بعد انطلاق المعسكر".

⁠6- "كنا نعلن الأسماء بعد المباريات في المعسكرات المقامة بالقاهرة لأنه كان يوجد متسع من الوقت يصل لـ3 أيام قبل السفريات خارج مصر وبالتالي كنا نعلن القائمة بعد المباريات، على العكس من المعسكر الحالي".

7- "⁠معظم قوائم اللاعبين المختارين للمعسكر متفق عليها من قبل الجهاز الفني عقب مباريات السوبر يوم 6 نوفمبر، وبالتالي لا يوجد سبب لتأجيل الاختيار لمساء يوم 9 نوفمبر".