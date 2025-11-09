المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
منتخب مصر يعلن استدعاء طاهر ودونجا لمعسكر نوفمبر.. وفحص طبي لهذا الثنائي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:30 م 09/11/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

أعلن منتخب مصر الأول، استدعاء الثنائي طاهر محمد طاهر ونبيل دونجا، للانضمام إلى معسكر شهر نوفمبر الجاري.

منتخب مصر الأول يستعد للمشاركة في بطولة ودية دولية بالإمارات، خلال فترة التوقف الدولي 10 - 18 نوفمبر الجاري، التي ستضم منتخبات أوزبكستان وكاب فيردي وإيران.

طالع قائمة منتخب مصر الأول لتوقف نوفمبر الجاري بالكامل من هنا

منتخب مصر يستدعي طاهر ودونجا

وكشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول، أنه تقرر استدعاء طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي ونبيل دونجا لاعب الزمالك، لمعسكر نوفمبر.

أوضح أن استدعاء الثنائي جاء بعد التأكد من إصابة إبراهيم عادل ومهند لاشين وصعوبة لحاقهما بالمعسكر.

كما أشار إلى أن الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومحمد إسماعيل، من المقرر أن يخضعا إلى كشف الطبي، غد الإثنين، في معسكر المنتخب بمدينة العين الإماراتية.

ويلتقي منتخب مصر مع أوزبكستان، يوم 14 نوفمبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد، على أن يخوض مباراة أخرى ضمن بطولة الإمارات الودية، أحد يومي 17 أو 18 من الشهر الجاري، ضد إيران أو كاب فيردي.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن محمود تريزيجيه نبيل دونجا قائمة منتخب مصر طاهر محمد

