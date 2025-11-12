ترتيب قادة منتخب مصر بعد انضمام أحمد الشناوي (صور)

التمرين الأول لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب (صور)

يخوض منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن دورة ودية في الإمارات وذلك في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العين الودية الدولية، التي تنطلق غدًا الخميس وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، وذلك بمشاركة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي.

ويلعب الفراعنة مع أوزبكستان، في نصف نهائي البطولة الودية يوم الجمعة المقبل في السادسة مساء على ملعب هزاع بن زايد.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع الفائز من المباراة الأخرى بين إيران وكاب فيردي يوم الثلاثاء 18 نوفمبر.

قائمة منتخب مصر في دورة الإمارات

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد حمدي - أحمد فتوح - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - محمد شحاته - محمود صابر- مروان عثمان - طاهر محمد طاهر- عمر مرموش - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الحفيظ زلاكة.

خط الهجوم: محمد صلاح - أسامه فيصل - صلاح محسن - مصطفي محمد.

ترتيب قادة منتخب مصر

شهدت قائمة منتخب مصر انضمام أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز لأول مرة تحت قيادة حسام حسن، هو يعد أحد قادة الفراعنة.

ويعد محمد صلاح هو القائد الأول لمنتخب مصر، ويليه أحمد الشناوي الذي خاض أول مباراة دولية في 8 أكتوبر 2011 ضد النيجر.

وحال غياب صلاح ستذهب شارة القيادة إلى أحمد الشناوي وفقًا للأقدمية وذلك حال وجوده في أرض الملعب.

ويأتي رامي ربيعة ثالثًا ثم محمود حسن تريزيجيه الذي يغيب عن معسكر نوفمبر للإصابة.

للتعرف على ترتيب قادة اللاعبين في منتخب مصر اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى