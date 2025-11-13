يترقب عشاق الساحرة المستديرة، انطلاق مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضد أوزبكستان، في بطولة كأس العين الدولية الودية، المقامة حاليًا فى مدينة العين، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقام البطولة الودية في الإمارات، خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر، بمشاركة 4 منتخبات هي: "مصر - أوزبكستان - الرأس الأخضر - إيران". حيث يلتقي منتخب مصر مع أوزبكستان.

بينما تواجه إيران منتخب الرأس الأخضر، على أن يلتقي الفائزان في هذه المباراة النهائية، فيما يخوض الطرفان الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث.

وتنطلق البطولة بمباراة إيران ضد الرأس الأخضر، في نصف النهائي، اليوم الخميس 13 نوفمبر، بينما يلعب منتخب مصر مباراته أمام أوزبكستان، يوم الجمعة 14 نوفمبر.

7 أرقام يجب معرفتها قبل مباراة مصر وأوزبكستان

يتفوق المنتخب المصري في صراع القيمة السوقية أمام أوزبكستان بشكل واضح، حيث تبلغ القيمة السوقية للفراعنة 146.15 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة الفريق الآسيوي 63.55 مليون يورو.

والمفارقة العجيبة، أن عمر مرموش، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، يتصدر قائمة الأعلى قيمة سوقية بين لاعبي منتخب مصر، بواقع 75 مليون يورو، بينما يتصدر عبد القادر خوسانوف، زميله في الفريق السماوي، قائمة الأغلى في أوزبكستان بـ35 مليون يورو.

يقود حسام حسن (59 عاما) منتخب مصر، منذ 6 فبراير 2024، ويمتد عقده حتى نهاية مونديال 2026، بينما يقود الإيطالي فابيو كانافارو (52 عاما) منتخب أوزبكستان، منذ 6 أكتوبر 2025 وينتهي عقده في 31 يوليو 2026.

بلغت مصر بطولة كأس العالم في 4 مناسبات سابقة (من بينها نسخة 2026) وبدأت مشاركات الفراعنة في نسخة 1934 بإيطاليا، ثم غابت لسنوات طويلة قبل أن تعود مجددًا في نسخة 1990 التي استضافتها إيطاليا أيضًا.

شهد العصر الحديث مشاركة الفراعنة في نسخة كأس العالم 2018 في روسيا، بينما يمتلك المنتخب الأوزبكي سجلًا أقل في الظهور المونديالي، حيث ستكون مشاركته الأولى حتى الآن في نسخة 2026.

بحسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، فإن متوسط أعمار منتخب الفراعنة يبلغ 28.5 عامًا، بينما يبلغ متوسط أعمار منتخب أوزبكستان 27.7 عامًا، مما يشير إلى التقارب الواضح بين الطرفين.

يأتي منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة، في المركز 35 وفقًا للتصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن شهر أكتوبر، بينما يتواجد منتخب أوزبكستان في المرتبة الـ55 عالميًا.