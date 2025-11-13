المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

1 1
18:00
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

0 0
18:00
الجابون

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

- -
21:45
البرتغال

البرتغال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

الخسارة الوحيدة.. ماذا فعل منتخب مصر مع حسام حسن في مباراتين وديتين؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:24 م 13/11/2025
حسام حسن

حسام حسن - مدرب منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب أوزبكستان مساء الغد الجمعة، ضمن بطولة الإمارات الودية.

ويشارك المنتخب المصري رفقة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي في بطولة ودية تقام بالإمارات هذا الشهر، حيث يخوض كل منتخب مباراتين فقط.

ومن المقرر أن تقام ودية مصر وأوزبكستان في السادسة مساء يوم الجمعة، على استاد هزاع بن زايد الدولي.

ويلتقي المنتخبان المصري والأوزبكي وجهًا لوجه، وكذلك إيران ضد كاب فيردي، على أن يواجه الفائزان بعضهما البعض، والخاسران أيضًا.

الثالثة لحسام حسن

وستكون مباراة الغد بين منتخب مصر وأوزبكستان ستكون الثالثة الودية التي يديرها حسام حسن، مدرب منتخب مصر، للفراعنة منذ أن تولى المهمة بشكل رسمي.

تولى حسام حسن تدريب منتخب مصر في 6 فبراير 2024 وقاد المنتخب الوطني في 16 مباراة حتى الآن، انتصر في 11 مواجهة وتعادل 4 مرات وتلقى هزيمة واحدة.

وبدأ حسام حسن مهمته مع منتخب مصر بمباراتين وديتين، حيث التقى وقتها بنيوزيلندا وانتصر عليه بنتيجة 1-0 ووقتها سجل مصطفى محمد الهدف الوحيد في اللقاء.

وبعدها التقى منتخب مصر مع كرواتيا في لقاء انتصر خلاله الأخير بنتيجة 4-2، في لقاء كان فيه المنتخب المصري ندا قويا، وسجل وقتها الأهداف رامي ربيعة في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل منتخب كرواتيا في الدقيقة 21 عن طريق نيكولا فلاسيتش.

وفي الشوط الثاني سجل منتخب كرواتيا 3 أهداف عن طريق برونو بيتكوفيتش الدقيقة 57، وأندري كراماريتش في الدقيقة 77، ولوفرو ماير في الدقيقة 86، قبل أن يحرز محمد عبد المنعم الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 90+4.

وباستثناء هاتين المباراتين، لعب حسام حسن 8 مباريات في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي حسم فيها منتخب مصر التأهل إلى المونديال الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

بالإضافة إلى 6 مباريات قاد فيهم حسام حسن منتخب مصر إلى التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية القادمة.

منتخب مصر حسام حسن مباريات ودية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الإمارات

الإمارات

1 1
العراق

العراق

45

بداية الشوط الثاني

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg