يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب أوزبكستان مساء الغد الجمعة، ضمن بطولة الإمارات الودية.

ويشارك المنتخب المصري رفقة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي في بطولة ودية تقام بالإمارات هذا الشهر، حيث يخوض كل منتخب مباراتين فقط.

ومن المقرر أن تقام ودية مصر وأوزبكستان في السادسة مساء يوم الجمعة، على استاد هزاع بن زايد الدولي.

ويلتقي المنتخبان المصري والأوزبكي وجهًا لوجه، وكذلك إيران ضد كاب فيردي، على أن يواجه الفائزان بعضهما البعض، والخاسران أيضًا.

الثالثة لحسام حسن

وستكون مباراة الغد بين منتخب مصر وأوزبكستان ستكون الثالثة الودية التي يديرها حسام حسن، مدرب منتخب مصر، للفراعنة منذ أن تولى المهمة بشكل رسمي.

تولى حسام حسن تدريب منتخب مصر في 6 فبراير 2024 وقاد المنتخب الوطني في 16 مباراة حتى الآن، انتصر في 11 مواجهة وتعادل 4 مرات وتلقى هزيمة واحدة.

وبدأ حسام حسن مهمته مع منتخب مصر بمباراتين وديتين، حيث التقى وقتها بنيوزيلندا وانتصر عليه بنتيجة 1-0 ووقتها سجل مصطفى محمد الهدف الوحيد في اللقاء.

وبعدها التقى منتخب مصر مع كرواتيا في لقاء انتصر خلاله الأخير بنتيجة 4-2، في لقاء كان فيه المنتخب المصري ندا قويا، وسجل وقتها الأهداف رامي ربيعة في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل منتخب كرواتيا في الدقيقة 21 عن طريق نيكولا فلاسيتش.

وفي الشوط الثاني سجل منتخب كرواتيا 3 أهداف عن طريق برونو بيتكوفيتش الدقيقة 57، وأندري كراماريتش في الدقيقة 77، ولوفرو ماير في الدقيقة 86، قبل أن يحرز محمد عبد المنعم الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 90+4.

وباستثناء هاتين المباراتين، لعب حسام حسن 8 مباريات في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي حسم فيها منتخب مصر التأهل إلى المونديال الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

بالإضافة إلى 6 مباريات قاد فيهم حسام حسن منتخب مصر إلى التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية القادمة.