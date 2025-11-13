المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تنتظر الفائز من مباراة منتخب مصر وأوزبكستان.. إيران تهزم كاب فيردي بركلات الترجيح

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:22 م 13/11/2025
كاب فيردي وإيران

صورة من مباراة كاب فيردي وإيران

حقق منتخب إيران الفوز مساء اليوم الخميس، على نظيره منتخب كاب فيردي في اللقاء الودي الذي أقيم ضمن بطولة "كأس العين الدولية".

وفشل المنتخبان في تسجيل أي أهداف خلال الـ 90 دقيقة، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح مباشرة والتي ابتسمت لمنتخب إيران في النهاية بنتيجة 5-4.

ويشارك المنتخب المصري رفقة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي في بطولة ودية تقام بالإمارات هذا الشهر، حيث يخوض كل منتخب مباراتين فقط.

ومن المقرر أن تقام ودية مصر وأوزبكستان في السادسة مساء يوم الجمعة، على استاد هزاع بن زايد الدولي.

وينتظر الفائز من مباراة منتخب مصر مع أوزبكستان لمواجهته في المباراة النهائية، بينما يلعب الخاسر مع منتخب كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وشارك في تدريبات منتخب مصر حتى الآن كلا من:

"محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد شحاتة، محمود صابر، مروان عثمان، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الحفيظ "زلاكة"، نبيل عماد "دونجا"، طاهر محمد طاهر، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد".

منتخب مصر إيران أوزبكستان كاب فيردي كأس العين الدولية

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

