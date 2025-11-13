حقق منتخب إيران الفوز مساء اليوم الخميس، على نظيره منتخب كاب فيردي في اللقاء الودي الذي أقيم ضمن بطولة "كأس العين الدولية".

وفشل المنتخبان في تسجيل أي أهداف خلال الـ 90 دقيقة، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح مباشرة والتي ابتسمت لمنتخب إيران في النهاية بنتيجة 5-4.

ويشارك المنتخب المصري رفقة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي في بطولة ودية تقام بالإمارات هذا الشهر، حيث يخوض كل منتخب مباراتين فقط.

ومن المقرر أن تقام ودية مصر وأوزبكستان في السادسة مساء يوم الجمعة، على استاد هزاع بن زايد الدولي.

وينتظر الفائز من مباراة منتخب مصر مع أوزبكستان لمواجهته في المباراة النهائية، بينما يلعب الخاسر مع منتخب كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وشارك في تدريبات منتخب مصر حتى الآن كلا من:

"محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد شحاتة، محمود صابر، مروان عثمان، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الحفيظ "زلاكة"، نبيل عماد "دونجا"، طاهر محمد طاهر، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد".