نفى محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق مودرن سبورت، اعتراضه على عدم انضمامه لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن والذي يستعد لمواجهة أوزبكستان.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أوزبكستان مساء الغد الجمعة، ضمن بطولة الإمارات الودية.

ومن المقرر أن تقام ودية مصر وأوزبكستان في السادسة مساء يوم الجمعة، على استاد هزاع بن زايد الدولي.

وكتب أبو جبل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام الآتي:

"ردا على ما يتداول مؤخرًا، أحب أوضح إني لا أعترض على عدم وجودي في قائمة المنتخب، وكل التقدير والاحترام لكابتن حسام حسن والجهاز الفني بالكامل، ولكابتن سعفان الصغير مدربي المحترم".

"وكذلك كل الاحترام والتقدير للجهاز الفني للمنتخب الثاني بقيادة الكابتن القدير حلمي طولان، والسد العالي كابتن عصام الحضري".

"أتمنى التوفيق للجميع في المرحلة القادمة، ولكل زملائي اللاعبين التوفيق والنجاح".

"وأسعى بكل قوة واجتهاد للعودة من جديد لتمثيل بلدي العظيمة، بالتوفيق لمنتخبنا الوطني دائمًا".

ولعب أبو جبل مع منتخب مصر 14 مباراة منذ 3 سبتمبر 2011 حتى 26 مارس 2024.