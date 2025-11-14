المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بمشاركة شيكو بانزا.. ميسي يقود الأرجنتين لإسقاط أنجولا وديًا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:32 م 14/11/2025
أنجولا ضد الأرجنتين

أنجولا ضد الأرجنتين

حقق منتخب الأرجنتين الفوز على أنجولا بنتيجة 2-0 في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة.

وأقيمت هذه المباراة الودية بمناسبة احتفال أنجولا بالذكرى الخمسين لاستقلالها عن البرتغال.

وشارك شيكو بانزا لاعب الزمالك أساسيًا مع أنجولا ضد الأرجنتين.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 82.

ويستعد منتخب أنجولا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تنطلق في المغرب يوم 21 ديسمبر المقبل.

فيما يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في مارس المقبل ضمن بطولة كأس فيناليسيما، التي تجمع بين بطلي قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وكذلك المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

أنجولا ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين شيكو بانزا

