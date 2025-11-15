المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"أظهرت نقاط ضعفنا".. مدرب الجزائر يعدد مكاسب مواجهة منتخب مصر الثاني

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:41 ص 15/11/2025
مباراة مصر والجزائر

مباراة مصر والجزائر للمحليين

تحدث مجيد بوقرة، المدير الفني لمنتخب الجزائر للمحليين، عن مباراته أمام منتخب مصر الثاني، التي أقيمت أمس الجمعة، استعدادًا لمشاركة المنتخبين في بطولة كأس العرب 2025.

منتخب مصر الثاني تمكن من الفوز على الجزائز (3-2) في هذه المباراة، على أن يلتقي المنتخبين مرة أخرى بعد غد الإثنين في ودية جديدة قبل بطولة كأس العرب، التي تنطلق مطلع شهر ديسمبر المقبل.

مباراة منتخب مصر الثاني والجزائر

وقال بوقرة بعد مباراة مباراة منتخب مصر الثاني والجزائر، عبر قناة أون سبورت: "من الجيد جدًا بالعودة إلى ستاد القاهرة لأن لدينا ذكريات جميلة هنا، المباراة كانت جيدة جدًا للفريقين الذي سيلعبان في كأس العرب، والنسق كان مرتفعًا خاصة من الجانب المصري".

أضاف: "كان من المهم أن نواجه المنتخب المصري قبل كأس العرب، لأننا نعرف أن مصر لديها فريق ممتاز وقوي، التجربة كانت مثالية لتساعدنا على معرفة نقاط الضغف لدينا، المباراة كانت قوية على المستوى البدني والفني".

تابع مدرب الجزائر: "كلا الفريقين كان يمكنه تحقيق الفوز، لذا أنا سعيد بهذه المباراة لأننا رأينا الكثير من الأشياء التي يجب تحسينها وتطويرها".

المشاركة في كأس العرب

أشار: "غالبية المنتخبات ستشارك في كأس العرب بالمنتخب الأول، مثل السعودية وقطر والإمارات، فقط المنتخبات الأفريقية التي لن تشارك بالمنتخب الأول مثل مصر والجزائر والمغرب وتونس، لذا علينا أن ندير اللاعبين الذين لن يذهبوا إلى كأس الأمم الأفريقية، وفي اللحظات الأخيرة قد نحتاج لاستدعاء آخرين، أو أن يتم الاستعانة بلاعبين منا للمنتخب الأول".

واختتم بوقرة تصريحاته: "كل المنتخبات ستحاول التفوق على الجزائر، لذلك سيكون من الصعب جدًا الحفاظ على لقب كأس العرب، لأجل ذلك سنبذل كل شيء".

مباراة مصر- ب القادمة
حلمي طولان منتخب الجزائر كأس العرب مجيد بوقرة منتخب مصر الثاني

