أكد عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني، أن منتخبنا المشاركة في بطولة كأس العرب لا يلتفت للنتائج في المباريات الودية، مشيرا إلى أن محمد عواد والشناوي كانا الحراس الأفضل في بطولة السوبر المصري.

وكان منتخب مصر الثاني قد انتصر على الجزائر بنتيجة 3-2، في مباراة ودية أقيمت في استاد القاهرة الدولي، استعدادا لبطولة كأس العرب التي ستقام في قطر.

وقال الحضري في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "نحمد الله على الفوز ضد منتخب الجزائر وكانت مباراة هامة استعداد لكأس العرب في قطر".

وأضاف: "كمنتخب لدينا هدف وطموح أن نصل للهيكل الأساسي، ومباريات الجزائر وتونس والمغرب دائمًا تشهد حماسًا كبيرًا، لكن لا نلتفت للنتائج أكثر ما يهمنا الأداء ونصل لهدفنا وهو هيكلنا الذي سنلعب به".

وواصل الحضري: "جميع الحراس كانوا جيدين للغاية، أحمد الشناوي مكانه الطبيعي في المنتخب الأول، ويتواجد معي حاليا علي لطفي ومحمد عواد ومحمد بسام وجميعهم يقدمون أداءً جيدًا".

وتابع: "نحن داعم رئيسي للمنتخب الأول ونتمنى له التوفيق تحت قيادة حسام حسن، لا توجد أي خلافات بالتأكيد أو مشاكل، لا يوجد فارق بين منتخب مصر الأول أو المنتخب المشارك في كأس العرب، علينا أن نمثل مصر ونرفع علم مصر فقط".

أما عن الحارس الأفضل في بطولة السوبر المصري.. قال الحضري: "وجهة نظري أن جميع حراس البطولة لم يستقبلوا فرصا بكثرة، لكن كما نعتاد أن الحارس الذي توج باللقب هو الأفضل لأنه حافظ على النتيجة ووصل للنهائي".

قبل أن ينهى الحضري: "في النهاية جميع الحراس قدموا مستوى كبير بالأخص محمد عواد الذي كان بعيدا وعاد وقاد الزمالك للنهائي وتصدى لركلة جزاء أمام بيراميدز، وأعتقد أن محمد الشناوي ومحمد عواد كانوا الأفضل في السوبر".