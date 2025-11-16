المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

- -
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
16:00
أرمينيا

أرمينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

- -
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

- -
21:45
النرويج

النرويج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

الحضري: هدفنا الوصول لهيكل المنتخب الثاني.. وعواد والشناوي كانا الأفضل في السوبر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:02 ص 16/11/2025
عصام الحضري

عصام الحضري - مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني

أكد عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني، أن منتخبنا المشاركة في بطولة كأس العرب لا يلتفت للنتائج في المباريات الودية، مشيرا إلى أن محمد عواد والشناوي كانا الحراس الأفضل في بطولة السوبر المصري.

وكان منتخب مصر الثاني قد انتصر على الجزائر بنتيجة 3-2، في مباراة ودية أقيمت في استاد القاهرة الدولي، استعدادا لبطولة كأس العرب التي ستقام في قطر.

وقال الحضري في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "نحمد الله على الفوز ضد منتخب الجزائر وكانت مباراة هامة استعداد لكأس العرب في قطر".

وأضاف: "كمنتخب لدينا هدف وطموح أن نصل للهيكل الأساسي، ومباريات الجزائر وتونس والمغرب دائمًا تشهد حماسًا كبيرًا، لكن لا نلتفت للنتائج أكثر ما يهمنا الأداء ونصل لهدفنا وهو هيكلنا الذي سنلعب به".

وواصل الحضري: "جميع الحراس كانوا جيدين للغاية، أحمد الشناوي مكانه الطبيعي في المنتخب الأول، ويتواجد معي حاليا علي لطفي ومحمد عواد ومحمد بسام وجميعهم يقدمون أداءً جيدًا".

وتابع: "نحن داعم رئيسي للمنتخب الأول ونتمنى له التوفيق تحت قيادة حسام حسن، لا توجد أي خلافات بالتأكيد أو مشاكل، لا يوجد فارق بين منتخب مصر الأول أو المنتخب المشارك في كأس العرب، علينا أن نمثل مصر ونرفع علم مصر فقط".

أما عن الحارس الأفضل في بطولة السوبر المصري.. قال الحضري: "وجهة نظري أن جميع حراس البطولة لم يستقبلوا فرصا بكثرة، لكن كما نعتاد أن الحارس الذي توج باللقب هو الأفضل لأنه حافظ على النتيجة ووصل للنهائي".

قبل أن ينهى الحضري: "في النهاية جميع الحراس قدموا مستوى كبير بالأخص محمد عواد الذي كان بعيدا وعاد وقاد الزمالك للنهائي وتصدى لركلة جزاء أمام بيراميدز، وأعتقد أن محمد الشناوي ومحمد عواد كانوا الأفضل في السوبر".

الأهلي الزمالك الجزائر عصام الحضري السوبر المصري الشناوي عواد منتخب مصر الثاني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg