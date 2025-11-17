المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
منتخب مصر يبحث عن "تحسين الصورة" أمام كاب فيردي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:49 ص 17/11/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

يواصل منتخب مصر استعداداته لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بمواجهة نظيره كاب فيردي وديًا، في بطولة العين الدولية، مساء اليوم الإثنين.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره كاب فيردي، في تمام السادسة مساءً، على أرضية ملعب هزاع بن زايد.

وتذاع مواجهة الفراعنة اليوم عبر قناة أون سبورت1، بصوت المعلق محمد الكواليني، في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العين الدولية.

ويبحث المنتخب الوطني عن تحسين الصورة لدى جماهير الفراعنة، بعد ظهوره الباهت أمام أوزبكستان، والذي انتهى بالخسارة بهدفين دون رد.

وفي المقابل يأمل منتخب كاب فيردي في الاستعداد بشكل قوي لمنافسات كأس العالم 2026 بمواجهة مصر، بعد فشله في التأهل لأمم أفريقيا، وخسارته وديًا ضد إيران بركلات الترجيح.

ويسعى حسام حسن لتجربة العديد من الوجوه الجديدة والشابة في لقاء اليوم، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي سوف تنطلق في المغرب خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتعد مواجهة كاب فيردي البروفة قبل الأخيرة للفراعنة، حيث سيخوض بعدها المنتخب الوطني مواجهة ودية وحيدة قبل البطولة الأفريقية، ضد نيجيريا.

ويفتقد منتخب مصر لخدمات عدة نجوم أبزرهم: حمدي فتحي، زيزو، إبراهيم عادل وتريزيجيه بداعي الإصابة، بالإضافة لغياب محمد صلاح لمنحه راحة بقرار الجهاز الفني.

وفي المقابل يستعيد الفراعنة خدمات عمر مرموش نجم مانشستر سيتي، الذي قد يشارك للمرة الأولى مع المنتخب الوطني منذ مواجهة بوركينا فاسو في تصفيات المونديال، التي تعرض خلالها للإصابة. 

بطاقة المباراة

الحدث: بطولة العين الودية - تحديد المركز الثالث

المواجهة: مصر ضد كاب فيردي

الموعد: الإثنين 17 نوفمبر

التوقيت: السادسة مساءً

الملعب: استاد هزاع بن زايد

القناة الناقلة: أون سبورت1

 

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن كاب فيردي

