أسامة فيصل يسجل ولم يُحتسب.. هدف ملغي في مباراة منتخب مصر وكاب فيردي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:36 م 17/11/2025
مصر وكاب فيردي

صورة من مباراة منتخب مصر وكاب فيردي

ألغت الحكمة الإماراتية روضة المنصوري، التي تدير مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي، هدف ثاني للفراعنة خلال مباراة المنتخبين المقامة على ملعب هزاع بن زايد.

ويلعب منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، مع كاب فيردي مساء اليوم الإثنين، على ملعب هزاع بن زايد، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس العين الدولية الودية.

وبادر كاب فيردي بالتسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق جاري رودريجيز، قبل أن يتعادل عمر مرموش لمنتخب مصر في الدقيقة 57.

وكان منتخب مصر قد سجل الهدف الثاني عن طريق 66 عن طريق أسامة فيصل، إلا أن حكمة المباراة ألغته بداعي وجود تدخل على حارس المرمى من قبل أسامة فيصل.

ويغيب محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني وفريق ليفربول، عن مباراة المنتخب ضد كاب فيردي من أجل منحه راحة بعد الخسارة التي تلقاها منتخب مصر ضد أوزبكستان بنتيجة 2-0، في مباراة الدور نصف النهائي.

منتخب مصر كان قد بدأ بطولة العين الودية بالخسارة من أوزبكستان، بينما تلقى كاب فيردي هزيمة من إيران بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ليلتقي منتخبنا الوطني مع كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في المسابقة الودية.

منتخب مصر كاب فيردي مرموش أسامة فيصل كأس العين الدولية الودية

