نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الإثنين لعل أبرزها، انتصار منتخب مصر الأول على كاب فيدري، مصير ديانج في الأهلي، وانتظام آدم كايد في تدريبات الزمالك.

وجاءت أبرز أخبار أمس الإثنين كالتالي:

رحيله أحد الخيارات.. يلا كورة يكشف مصير ديانج داخل الأهلي

أصبح وضع اللاعب المالي الدولي أليو ديانج، متوسط ميدان فريق الأهلي، غامضًا من حيث التجديد، وهنا ينتهي عقد اللاعب بعد نهاية الموسم الجاري.

بعد تأجيل مواجهة الإسماعيلي.. جدول مباريات الأهلي حتى نهاية 2025

يستعد النادي الأهلي لختام عام 2025، بخوض عدة مباريات في مختلف المسابقات.

بعد تأجيل مواجهة سموحة.. جدول مباريات الزمالك حتى نهاية 2025

يستعد النادي الزمالك لختام عام 2025، بخوض عدة مباريات في مختلف المسابقات.

بينهم ثلاثي أجنبي.. 10 لاعبين مهددون بالرحيل عن الأهلي (صور)

يخطط النادي الأهلي لترتيب أوراقه من جديد قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث سيتم مناقشة المدرب الدنماركي يِيس توروب المدير الفني للفريق الأحمر سواء في ملف اللاعبين الراحلين أو الصفقات الجديدة.

رسميًا.. الجيش الملكي يعلن تغيير ملعب موقعة الأهلي بدوري الأبطال

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي، اليوم الإثنين، تغيير ملعب مباراته أمام الأهلي في إطار الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم 2025-2026.

حسام عبد المجيد الأبرز.. 8 لاعبين مهددون بالرحيل عن الزمالك (صور)

يبحث نادي الزمالك بقيادة مديره الرياضي جون إدوارد، موقف ملف الراحلين عن الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير 2026.

آدم كايد ينتظم في مران الزمالك قبل مواجهة زيسكو الأفريقية

انتظم المحترف الفلسطيني آدم كايد لاعب فريق الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، في مران اليوم الإثنين، والذي أُقيم على ملعب "الكلية الحربية".

جاهز لاستضافة لقاء الزمالك والمصري.. كاف يعتمد ملعب برج العرب بالمسابقات الأفريقية (مستند)

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بصورة رسمية، على استضافة ملعب "برج العرب" بالإسكندرية للمباريات سواء على المستوى الأفريقي أو الدولي في الفترة المقبلة.

ميرور: ليفربول يواجه خطر فقدان محمد صلاح قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية

يرغب منتخب مصر، في ضم محمد صلاح قائد المنتخب ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

رسميًا.. برشلونة يعلن موعد أول مباراة على ملعب كامب نو

أعلن نادي برشلونة، موعد عودته إلى اللعب على ملعب كامب نو، بعد الانتهاء من أعمال تطويره.

جلسة واتفاق.. يلا كورة يكشف كواليس غياب صلاح عن مباراة منتخب مصر ومواجهة كاب فيردي

غادر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، معسكر منتخبنا الوطني قبل مواجهة كاب فيردي في بطولة كأس العين الدولية الودية.

البروفة الأخيرة.. التعادل السلبي يحسم مباراة منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادًا لكأس العرب

خيم التعادل السلبي على مباراة منتخب مصر الثاني أمام الجزائر، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

"بلاغ للنائب العام ونزاع قانوني".. بيراميدز يكشف حقيقة أزمة لاعبي قطاع الناشئين

كشف المستشار القانوني لنادي بيراميدز موقف ناديه مما يتردد في وسائل الإعلام بشأن البلاغات المقدمة ضد النادي من بعض لاعبي قطاع الناشئين.

يقتنص الانتصارات وإخفاقا واحدا.. ماذا قدم منتخب مصر الثاني قبل كأس العرب؟

أنهى منتخب مصر الثاني مبارياته التحضيرية قبل المشاركة في بطولة كأس العرب، بعدما تعادل مع نظيره المنتخب الجزائري للمحليين، مساء اليوم الإثنين.

وسط اعتراض الشناوي.. حسام حسن يدفع بـ شوبير من أجل ركلات الترجيح أمام كاب فيردي

دفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بـ مصطفى شوبير في حراسة المرمى بدلًا من محمد الشناوي في مباراة كاب فيردي.

أحمد حسن ليلا كورة: لم أتهم حجازي بالتهرب من منتخب مصر الثاني

رد أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، على اتهامه برفض أحمد حجازي، مدافع نادي نيوم السعودي، بالتواجد مع منتخبنا الوطني خلال مباراتي الجزائر في المعسكر الودي.

"بديل الثواني الأخيرة".. قفاز شوبير يقود مصر لإسقاط كاب فيردي وديا

أنهى منتخب مصر الأول مبارياته في كأس العين الدولية الودية، ليحصل على المركز الثالث، بعد الفوز على نظيره منتخب كاب فيردي بركلات الترجيح.

"تأكد تعافيهما من الإصابة".. مصدر ليلا كورة: مشاركة داري ومرعي في تدريبات الأهلي الجماعية

شارك الثنائي أشرف داري وياسين مرعي، لاعبا النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية مساء اليوم الإثنين.

امتعاض ودعم من الشناوي.. رهان حسام حسن ينجح مع مصطفى شوبير

فاز منتخب مصر أمام كاب فيردي، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة العين الودية.

إبراهيم حسن: أوزبكستان تخطط جيدا لكأس العالم.. واعتبرنا المباراة مثل التدريب

دافع إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن لاعبي المنتخب الوطني بعد الخسارة من أوزبكستان في نصف نهائي كأس العين الدولية.

اعتراض الشناوي ودعاء حسام حسن.. لقطات من مباراة منتخب مصر وكاب فيردي (صور)

أنهى منتخب مصر الأول بطولة كأس العين الدولية الودية محتلا المركز الثالث مساء اليوم الإثنين، بعدما انتصر على كاب فيردي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد.

محمد صلاح: أكثر شيء يسعدني فخر الناس بي.. وهذه نصيحتي للأجيال القادمة

وجه محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، مجموعة من النصائح للأجيال القادمة، كما أعرب عن سعادته بفخر المصريين بما يقدمه.

حسام حسن: تعرضنا للانتقادات بعد مباراة أوزبكستان.. وأتمنى مساندة المدرب الوطني

طالب حسام حسن، مدرب منتخب مصر، بمساندة مدرب المنتخب الوطني، مشيرا إلى أن منتخبنا لم يتأثر بالغيابات في المعسكر الحالي الذي واجه خلاله منتخبي أوزبكستان وكاب فيردي.

"اهدوا شوية والسوشيال ميديا خربت بلاد".. رسائل نارية من حسام حسن لمنتقدي منتخب مصر

هاجم حسام حسن، مدرب منتخب مصر، كل من ينتقد منتخبنا الوطني بعد الخسارة من أوزبكستان، مشيرا إلى أنه يجب الصبر على الجهاز الفني أسوة بالمدرب الأجنبي.

مفارقة غريبة تعكس تطوره.. مصطفى شوبير نقطة تحول في مباراة مصر (فيديو)

تعملق مصطفى شوبير رغم مشاركته بديلًا مع منتخب مصر الأول أمام كاب فيردي، بعدما تصدى لركلتي جزاء وقيادة الفراعنة لتحقيق الفوز، والحصول على المركز الثالث في كأس العين الدولية الودية.

مصطفى شوبير: لم أتوقع التألق ضد كاب فيردي.. وكنت موفقا في ركلات الترجيح بالتدريبات

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، أنه كان يعمل جيدا على ركلات الترجيح في التدريبات قبل مباراة كاب فيردي، مشيرا إلى أنه لم يتوقع تألقه.