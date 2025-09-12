حصد النادي الأهلي، العديد من الألقاب، في عصر محمود الخطيب، الذي تولى رئاسة مجلس إدارة القلعة الحمراء منذ نهاية عام 2017، خاصة على صعيد منافسات ألعاب الصالات.

وكان الخطيب حريص على تدعيم صفوف الفريق الأحمر، في ألعاب الصالات الثلاثة: الكرة الطائرة، كرة السلة وكرة اليد، سواء على صعيد فريق الرجال أو السيدات.

وحصدت فرق الصالات بالنادي الأهلي، 112 لقبًا في عهد محمود الخطيب، بمنافسات ألعاب الصالات: الطائرة، اليد والسلة.

وشاركت فرق الأهلي في الكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة بالعديد من المنافسات القارية والعالمية أيضًا، وحصد فريق كرة اليد الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية (السوبر جلوب)، على حساب برشلونة الإسباني.

وكان محمود الخطيب قد أعلن قراره بعدم الترشح في انتخابات الأهلي المقبلة، ليسدل الستار على رحلته مع القلعة الحمراء.

وجاء حصاد إنجازات محمود الخطيب في ألعاب ألصالات على النحو التالي:

كرة السلة

رجال

دوري سوبر سلة 3 ألقاب

كأس مصر 3 ألقاب

دوري المرتبط 7 القاب

السوبر المصري لقب 1

البطولة العربية لقب 1

الدوري الإفريقي للسلة لقب 1

المشاركة في كأس إنتركونتيننتال

سيدات

دوري السلة 6 بطولات

كاس مصر 5 القاب

دوري المرتبط 7 ألقاب

السوبر المصري 4 ألقاب

كرة اليد

رجال

الدوري الممتاز 4 بطولات

كأس مصر 5 ألقاب

السوبر المصري لليد لقبين

بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لقبين

بطولة كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 3 ألقاب

السوبر الإفريقي 4 ألقاب

برونزية كأس العالم للاندية رجال

سيدات

الدوري الممتاز 6 بطولات

كأس مصر 6 بطولات

السوبر المصري بطولتين

الكرة الطائرة

رجال

الدوري المصري 6 ألقاب

كأس مصر 5 ألقاب

السوبر المصري 3 ألقاب

بطولة أفريقيا للأندية 4 ألقاب

البطولة العربية للأندية لقبين

التأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية

سيدات

الدوري المصري 8 ألقاب

كأس مصر 6 ألقاب

السوبر المصري 3 ألقاب

بطولة أفريقيا للأندية لقبين

البطولة العربية للأندية لقب واحد