مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

- -
17:45
إيطاليا

إيطاليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

- -
20:15
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

- -
18:00
الشرطة

الشرطة

كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

- -
15:30
المغرب

المغرب

مصدر ليلا كورة: الزمالك ينهي اتفاقه مع حسن قداح لتدعيم فريق كرة اليد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:58 ص 03/11/2025
حسن قداح نجم فريق كيلسي البولندي لكرة اليد

حسن قداح نجم فريق كيلسي البولندي لكرة اليد

توصل مسؤولو نادي الزمالك، لاتفاق نهائي مع حسن وليد قداح، نجم منتخب مصر ونادي كيلسي البولندي لكرة اليد، للعودة لصفوف القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الزمالك أتم اتفاقه مع حسن قداح للعودة لصفوف فريق كرة اليد بالنادي".

وتابع: "اللاعب سيكون خارج مباراة سموحة المقبلة في نصف نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد، والفريق الأبيض يعمل على إنهاء إجراءات التعاقد في أسرع وقت".

وكان قداح قد شارك مؤخرًا خلال مواجهة البرتغال الودية، ضمن معسكر منتخب مصر استعدادًا لبطولة إفريقيا لكرة اليد.

وعاد قداح للتواجد مع الفراعنة بعد غياب طويل، عقب مشاركته هذا الموسم مع فريقه كيلسي البولندي.

وتعاقد كيلسي مع قداح قادمًا من نادي الزمالك، بداية من عام 2023، بعقد يمتد لأربعة مواسم، لكن الإصابة أبعدته عن المشاركة مع ناديه البولندي والمنتخب الوطني لفترة طويلة.

وفي المقابل يستعد نادي الزمالك، للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، والذي يشهد مشاركة 3 أندية آخرى، هي: الأهلي، سموحة وسبورتنج، في شهر نوفمبر الجاري.

ويلتقي الزمالك مع نظيره سموحة يوم 5 نوفمبر في تمام الرابعة مساءً، بينما يلتقي الأهلي مع سبورتنج في تمام السادسة والنصف من اليوم ذاته.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، يوم 12 نوفمبر في الإمارات.

