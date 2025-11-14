المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة يد.. مصر تتواجد في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا

محمد علام

كتب - محمد علام

05:30 م 14/11/2025
كرة يد - مصر - منتخب مصر

صورة أرشيفية لمنتخب مصر لليد

أسفرت قرعة أمم أفريقيا لكرة اليد في نسختها الـ27، التي أقيمت مساء اليوم في كيجالي عاصمة رواندا، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية.

وستقام بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد في نسختها الـ27 في رواندا في الفترة من 21 إلى 31 يناير 2026.

وسوف يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من أنجولا والجابون وأوغندا.

ويقود منتخب مصر الإسباني خافيير باسكوال في الفترة الحالية بعد أن تم التعاقد معه خلفا لمواطنه الإسباني خوان كارلوس باستور.

وجاءت مجموعات بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد في نسختها الـ27 كالتالي:

مجموعات أمم أفريقيا لليد

المجموعة الأولى: الجزائر - نيجيريا - رواندا - زامبيا

المجموعة الثانية: مصر - أنجولا - الجابون - أوغندا

المجموعة الثالثة: تونس - غينيا - الكاميرون - كينيا

المجموعة الرابعة: كاب فيردي - المغرب - الكونغو برازفيل - بنين

ويعد منتخب مصر لكرة اليد هو حامل لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في القاهرة 2024 بعد التغلب على الجزائر في نهائي النسخة الماضية بنتيجة 29-21.

كما يعد منتخب مصر لليد هو حامل لقب أخر ثلاث نسخ من بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد أعوام 2020 و2022 و2024.

ويعد منتخب تونس لكرة اليد هو الأكثر تتويجا برصيد 10 ألقاب، متفوقا على منتخب مصر برصيد 9 ألقاب.

 

مصر كرة يد مجموعة مصر منتخب مصر لكرة اليد أمم أفريقيا لليد

التعليقات

