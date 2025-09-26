نشر الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر موقعه الرسمي عن قائمة الأهلي التي ستخوض غمار منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد في الفترة من 26 سبتمبر الجاري وحتى 2 أكتوبر القادم.

وقام الأهلي بتدعيم صفوفه بصفقتين للمشاركة مع الفريق في مونديال اليد وهم التشيكي ستانيسلاف كاسباريك الذي يشغل مركز الظهير الأيمن وسبق له التواجد مع الفريق الأحمر في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس التي توج بها المارد الأحمر على حساب الترجي التونسي والزمالك على الترتيب.

بينما كانت الصفقة الثانية وهي العملاق البولندي توماس جيبالا والذي يشغل مركز الظهير الأيسر ويبلغ طوله 212متر، كما يبلغ من العمر 29 عاما، وتوج جيبالا مع الكويت الكويتي بلقب البطولة العربية للأندية التي أقيمت مؤخرا في الكويت، على حساب كاظمة الكويتي في النهائي بنتيجة 32-22.

ولعب جيبالا في العديد من الأندية أبرزها ماجديبورج لألماني وفيسلا بلوك البولندي وكيلسي البولندي.

ويفتتح الأهلي مشواره في مونديال الأندية بمواجهة سيدني الإسترالي

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم بجواره كل من فيزبريم المجري وجامعة سيدني الإسترالي.

واختار الإسباني ديفيد ديفيز 18 لاعبا لخوض منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد، التي ستقام على صالة نادي النادي في العاصمة الإدارية الجديدة.

قائمة الأهلي المشاركة في بطولة العالم للأندية لليد

تضم قائمة الأهلي كل من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم

مركز الجناح الأيسر: عبد العزيز إيهاب ( زيزو ) - أحمد عوض الجونس

مركز الظهير الأيسر: نبيل شريف - توماس جيبالا من بولندا - محمد مجدي

مركز السنتر باك: محمد هشام ( مودي ) - سيف هاني ( فوكس )

مركز الدائرة: إيهاب المصري - معاذ عزب - ياسر سيف

مركز الظهير الأيمن: محسن رمضان - ستانيسلاف كاسباريك من التشيك

مركز الجناح الأيمن: عمر كاستيلو - عمر سامي - محمد عماد أوكا