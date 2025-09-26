المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

- -
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

مواعيد مباريات اليوم.. الأهلي والزمالك في بطولة العالم لليد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:05 ص 26/09/2025
قمة الأهلي والزمالك لكرة اليد

مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد

يشهد اليوم الجمعة، عدد من المباريات المرتقبة، لعل أبرزها مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة العالم للأندية لكرة اليد، المقامة في مصر.

طالع جدول مباريات اليوم بالكامل من هنا

أبرز مباريات اليوم الجمعة

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الزمالك - تاوباتي (5:45 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

الأهلي - سيدني (8:30 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

الكونفدرالية الأفريقية

الاتحاد الليبي - ولايتا ديتشا (8 مساءً).

الدوري الفرنسي

ستراسبورج - مارسيليا (9:45 مساءً) عبر Bein Sports HD 4.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ - فيردر بريمن (9:30 مساءً) عبر قناة إم بي سي أكشن.

الدوري السعودي

الاتحاد - النصر (9 مساءً) عبر قناة ثمانية 1.

الحزم - أهلي جدة (6:35) عبر قناة ثمانية 1.

الدوري القطري

الوكرة - أم صلال (6 مساءً) عبر قناة الدوري والكأس.

الأهلي الزمالك الدوري الألماني الدوري الفرنسي بطولة العالم للأندية لكرة اليد

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

