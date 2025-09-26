يشهد اليوم الجمعة، عدد من المباريات المرتقبة، لعل أبرزها مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة العالم للأندية لكرة اليد، المقامة في مصر.

أبرز مباريات اليوم الجمعة

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الزمالك - تاوباتي (5:45 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

الأهلي - سيدني (8:30 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

الكونفدرالية الأفريقية

الاتحاد الليبي - ولايتا ديتشا (8 مساءً).

الدوري الفرنسي

ستراسبورج - مارسيليا (9:45 مساءً) عبر Bein Sports HD 4.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ - فيردر بريمن (9:30 مساءً) عبر قناة إم بي سي أكشن.

الدوري السعودي

الاتحاد - النصر (9 مساءً) عبر قناة ثمانية 1.

الحزم - أهلي جدة (6:35) عبر قناة ثمانية 1.

الدوري القطري

الوكرة - أم صلال (6 مساءً) عبر قناة الدوري والكأس.